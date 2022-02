Futura ministra de Salud y regreso a clases presenciales: “Tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya”

Luego de sostener la reunión de traspaso de información con el actual ministro de Salud, Enrique Paris, la futura titular de la cartera Begoña Yarza se refirió a la polémica situación del retorno a clases presenciales a partir de marzo.

“Tenemos un equipo muy bueno y este equipo que lideran nuestros dos subsecretarios ya ha mantenido conversaciones con las próximas autoridades de Educación. Estamos trabajando hace semanas”, partió asegurando la doctora.

En ese sentido, la futura autoridad de gobierno sostuvo que “lo más probable es que posterior al 11 de marzo, el Ministerio de Educación, que lidera ese proceso, con nuestro apoyo y con los equipos técnicos que nos acompañan, tendrá una opinión acerca de los temas de retorno”.

“Eso a mí me parece que es la mejor expresión de lo relevante que es para el presidente Boric y para nosotros el tema del retorno a clases”, expresó

De todas maneras, la médico aseveró: “A mí en lo particular, como pediatra, me parece que no hay ninguna duda que tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya. Así que en eso estamos y los subsecretarios están trabajando ya”.