Senador Jorge Pizarro presentó denuncia en la PDI apuntando a conocido empresario por filtración de foto íntima

El senador DC, Jorge Pizarro, presentó una denuncia ante la PDI por la filtración de una foto que el día jueves en la noche se convirtió en TT en Twitter. Pero este recurso judicial fue dirigido hacia un reconocido empresario.

La fotografía mostraba al parlamentario en una reposera, en su casa, mirando su celular y tapado con una toalla.

De acuerdo a lo que informa hoy La Tercera, en la denuncia el parlamentario precisa que “la importante y delicada función pública que he desempeñado durante estos años ha conllevado una exposición mediática, ocasionando que, en no pocas ocasiones, haya tenido que enfrentar comentarios y publicaciones tanto en medios de comunicación, como en las denominadas redes sociales, pero siempre refiriéndose a mi labor parlamentaria, no así a mi vida personal, la cual se encuentra dentro del ámbito que toda persona desea mantener en reserva, como son aquellas actividades que se realizan al interior de un domicilio”.

🔴#LaTerceraPM | “Atentó contra mi derecho a tener un espacio privado”: senador Pizarro denuncia ante la PDI a reconocido empresario por capturar foto íntima https://t.co/uM20Pkuc0S pic.twitter.com/XEE3p2vxh1 — La Tercera (@latercera) February 22, 2022

El relato de Pizarro

“En atención al intenso calor que hacía ese día, me bañé en la piscina ubicada en la terraza del inmueble, la cual puede ser vista sólo desde el interior del edificio, pues, como ya expliqué, no existe la posibilidad de ver la terraza desde el exterior”, relata.

“Procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua. Mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”, agregó.

La acusación contra Hites

En la tarde de ese día, Pizarro dice que se trasladó a su hogar que comparte con uno de sus hijos y tras cenar éste “muy alarmado me muestra una foto publicada en redes sociales donde estoy en la reposera de la terraza al interior del departamento con una toalla en mi cintura leyendo mensajes en mi celular, percatándome en forma inmediata que dicha imagen fue tomada esa misma tarde por alguien que se asomó por el muro para mirar al interior del departamento, recordando en ese momento al sujeto que portaba el gorro azul, y que divisé mirando hacia el interior de la terraza”.

Ya a las 21.00 horas, el senador Pizarro agrega que regresó pasadas las 21:00 horas al domicilio de su exesposa y se entrevistó con el conserje quien le informó que durante el tiempo que él estuvo en la reposera de su terraza, “el señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

El hombre le dijo además que uno de los señores Hites usaba ese día un gorro azul y una polera o camisa oscura, “coincidiendo con las vestimentas que portaba la persona que sorprendí mirando hacia la terraza donde yo me encontraba, indicándome, además, que el señor Andrés Hites le consultó si quien estaba tomando sol era efectivamente el senador Pizarro, respondiendo el conserje afirmativamente”.