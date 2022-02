Carlos Caszely tras fallecimiento de su esposa: “No sé qué voy a hacer ahora, no tengo idea”

Este miércoles se realizó el funeral de María Ángeles Guerra, esposa del exfutbolista Carlos Caszely, quien falleció tras perder una larga batalla contra el cáncer que reapareció en 2021 tras una remisión de tres años.

El exgoleador de Colo Colo conversó con los medios presentes en el sepelio de su esposa, donde dejó en evidencia lo difícil que ha sido perder a la compañera de su vida, con la que estuvo casado por más de 50 años.

“Todos me han dicho ‘¿qué vas a hacer ahora?’… No sé qué voy a hacer. No tengo idea. No sé qué va a pasar a la noche o qué va a pasar mañana”, reconoció al matinal Tu Día.

“Están los hijos, nietos, amigos, pero hay algo aquí muy difícil de decir, no hay una cosa que pueda salir de aquí con palabras de lo que siente”, reveló.

Piero y Barbra Caszely Guerra le dedicaron emotivas palabras a su madre Marías de los Ángeles Guerra, quien falleció este martes.👇https://t.co/NZXzvc2mjk — Publimetro (@PublimetroChile) February 23, 2022

Agradeció el cariño

Pese a la tristeza, el exdelantero agradeció las muestras de cariño: “Siempre he dicho que el cariño de la gente ha sido inmenso, pero cuando llegan estos pequeños detalles, porque llegó un señor con un niño en brazos y yo le pregunto quién es y me dice yo. Entonces son muchos recuerdos, de matrimonio, de trayectoria que nos han llevado a tener este reconocimiento”.

Y tuvo palabras para lo que significó María de los Ángeles en su vida: “La esposa de un futbolista es muy especial. Ella cumplió en nuestro matrimonio el 80 o el 90% de lo que logramos hacer en casi 50 años de vida. Ella logró todo, preocupada de sus cuatro hijos, cuando los llevaba para dónde fuera”.

