“Consejo Territorial Regional”: la entidad que reemplazaría al Senado que toma fuerza

En la Comisión de Sistema Político tenían dos grandes “máximas” a la vista para consensuar indicaciones a las normas que hace unos días votaron en general: que ni el unicameralismo ni el bicameralismo tenían el apoyo de los 2/3, y que el Pleno ya zanjó que Chile es un Estado Plurinacional y Regional.

Y fue en torno a esos dos grandes principios que los representantes de las distintas izquierdas se reunieron para delinear una fórmula marco que les hiciera sentido.

Así, zanjaron que el Poder Legislativo pasaría a estar conformado por dos instancias, un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial Regional. O sea, que se tendría un Parlamento unicameral, integrado por los representantes que hoy conocemos como diputados, y un nuevo ente que se haría cargo de asuntos que son propios de las regiones autónomas, compuesto por los hoy denominados senadores.

Eso sí, los organismos contarán con atribuciones diferentes. Mientras el Congreso Plurinacional tendrá la facultad exclusiva de presentación y despacho de los proyectos de ley, el Consejo Territorial recibirá para análisis sólo algunos proyectos, los propios de las regiones. Esto, bajo el concepto de “leyes de acuerdo regional”, como el presupuesto anual y la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales.

Según el acuerdo alcanzado, los integrantes de este consejo, que debe ser paritario y plurinacional, se elegirán por votación popular, y todas las regiones tendrán la misma cantidad de representantes (mínimo tres).

Quienes resulten electos por cada región, integrarán la Asamblea Regional correspondiente, la cual para la mayoría de los integrantes de la Comisión de Sistema Político no debe tener facultades legislativas, sino que sólo reglamentarias. Operarían como un órgano consultivo.

Se indica, además, que el Consejo Territorial estará presidido por el vicepresidente o vicepresidenta de la República.

“Esta propuesta incorpora un componente importante de deliberación de las regiones, permite que los territorios tengan mayor incidencia en el ejercicio de las leyes”, sostuvo al respecto Marcos Barraza (PC), mientras que Fuad Chahin (DC) dijo: “Va a haber un órgano que va a participar del proceso legislativo en ciertas materias y con facultades más bien propositivas que de veto en el proceso legislativo y eso me parece un avance significativo”.

Desde la otra vereda, sin embargo, pusieron el grito en el cielo, pues califican la propuesta como un retroceso.

“Lo que se busca es que quien obtenga la mayoría para ganar el Poder Ejecutivo, pueda ejercer ese poder político prácticamente sin límites y sin contrapeso”, sostuvo Marcela Cubillos (UDI), al tiempo que Hernán Larraín Matte (Evópoli) planteó: “Estamos ante un sistema inorgánico e incoherente. Un Presidencialismo híbrido con un unicameralismo de facto”.

DOS CARAS DEL DEBATE

Rosa Catrileo: “Habrá que ver si resulta un Consejo con o sin dientes”

Convencional mapuche.

¿Funciona un Consejo Territorial en lugar del Senado?

Creo que sí, porque lo que se busca es tratar de remediar esta demora excesiva en el proceso legislativo, va a agilizar el proceso de formación de ley y a mi modo de ver, es un modelo que daría representatividad igualitaria a todas las regiones. Y está pensado en lo ya aprobado por el Pleno, que son las regiones autónomas. Creo que va por buen camino y seguramente se va a fortalecer con otras propuestas.

¿Le parece que el Consejo Territorial esté encabezado por el vicepresidente/a?

Eso está en el debate, no está zanjado, pero uno no está casado con eso y estamos dispuestos a estudiar el comparado. De todos modos, el vicepresidente sólo dirigiría, tiene voz pero no tiene voto, que es lo relevante, por tanto no podría interferir en los resultados de los procesos.

¿Están los 2/3 para aprobar esta idea?

Tiene chance de avanzar, dependerá del estudio de las indicaciones, porque hay consenso en la idea matriz, pero hay otras indicaciones que van en línea con fortalecer o no ciertos aspectos. Habrá que ver si resulta un Consejo con o sin dientes, por las atribuciones que tenga. La idea es avanzar y por eso nos reunimos los colectivos.

Arturo Zúñiga: “Va quedando un caldo de cultivo para el totalitarismo”

Convencional UDI

¿Cómo recibe la propuesta?

Lo que hace es eliminar el Senado, intentando ser un espejismo de descentralización, pero al quitar todas las atribuciones que tenía, hace justamente lo contrario. Las personas saben que en el Senado tenían mayor poder de representación, entonces es algo que va en contra de la descentralización. Leyes tan importantes como las de salud o educación no se van a poder ver en esta “cámara” territorial.

¿No habrá contrapeso al Congreso Plurinacional?

Todo lo contrario. Como este consejo no tendrá atribuciones legales más allá de leyes de presupuesto y de ciertos capítulos de la Constitución, no ejerce contrapeso. Con esto, más haber eliminado el Poder Judicial, va quedando un caldo de cultivo para que cualquier totalitarismo se tome el poder.

¿Qué objetivo hay detrás?

La ciudadanía está esperando que hagamos una Constitución para las personas y aquí lo que estamos creando es una Constitución que está hecha para los políticos, para crear miles de puestos, con el objetivo de que los políticos tengan más lugares donde trabajar y con dineros que se irán a esos bolsillos y no a las necesidades de la ciudadanía. Ya deja de ser una Constitución democrática.