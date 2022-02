En ataque de ira, adolescente apuñala a directora en escuela en Brasil

Fue en la escuela Ângelo Barros de Araújo, ubicada en el municipio de Caraguatatuba, en el estado de São Paulo, Brasil, que un adolescente de 16 años apuñaló brutalmente a una directora.

Según informaciones, todo sucedió ayer (22) una vez que la mujer abrió el portón para que los alumnos del periodo nocturno salieran y pudieran irse y entonces el joven la atacó con un cuchillo en la región del abdomen, piernas y brazos.

Después del ataque, los demás estudiantes llamaron al servicio de emergencia y una vez llevada al hospital, debido a la gravedad de las heridas, la directora tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico.

Hasta el momento, no hay nuevas informaciones con relación al actual estado de salud de la profesional.

La policía logró detenerlo y ahora fue puesto a disposición de la justicia. Por tener solo 16 años (menor de edad), los oficiales le redactaron una infracción que corresponde al intento de homicidio.

A la policía, él dijo que apuñaló a la directora porque estaba muy enojado y porque “hubo una ruptura de confianza entre ellos”.

En un comunicado, la Secretaría de Educación señaló que rechaza el acto y que un equipo de dicha entidad brindará toda la ayuda necesaria para la víctima y los demás profesionales de la escuela.

Por el hecho recién sucedido, el centro educacional fue cerrado y seguirá con clases virtuales hasta un nuevo comunicado.

Tras más de una semana de las inundaciones que sucedieron en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil, las historias de las víctimas y sus familias siguen generando gran repercusión en el internet.

Según consigna Metro World News Brasil, en redes sociales, Juliana Gomes, una joven de 18 años, rindió un homenaje a su familia después de haber perdido a todos sus entes queridos en un derrumbe. Fueron víctimas del accidente: su padre, la madre que estaba embarazada, sus abuelos y el primo, todos víctimas fatales al mismo día.

El primer mensaje fue para la madre y en su texto, Juliana dijo:

“Mi base, mi mejor amiga, mi razón de vivir. [...] Me demostraste todos los días lo hermoso y fuerte que es el amor de una madre por un hijo, a través de abrazos, besos, caricias y risas (porque según tú, soy una payasa, y que tu vida sin mí, sería inútil). Gracias por enseñarme a ser amable, solidaria y ayudar a tantas personas como pude sin importar a quién. ¡Eras MARAVILLOSA y llevaste a mi hermano en tu vientre! Solo yo sé lo FELIZ que estabas. Tu felicidad llenó mi corazón de alegría y me hizo ver el significado de vivir. Les agradezco las enseñanzas y con el corazón roto me despido y deseo que encuentren su camino en la luz. ¡TE AMARÉ POR SIEMPRE, MADRE!”