“Usted es un ordinario”: Gonzalo de la Carrera protagoniza tensa entrevista en Mucho Gusto

Una tensa entrevista protagonizó Gonzalo de la Carrera este miércoles en el matinal Mucho Gusto.

Esto luego que comentaran la denuncia presentada por el senador DC Jorge Pizarro tras la filtración de una fotografía íntima, en donde apuntó también al diputado electo.

El parlamentario asegura que Nicolás Hites Neef y su padre, Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el para un...👇https://t.co/yw0xXDJdbV — Publimetro (@PublimetroChile) February 22, 2022

El pasado17 de febrero, De la Carrera señaló a través de Twitter que “anda circulando una foto del senador Pizarro que si es cierta, sería una vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!!”.

Anda circulando una foto del Senador Pizarro que si es cierta, sería una Vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!! — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) February 17, 2022

“Yo no he subido ni una foto ni he viralizado ni una foto”, partió diciendo De la Carrera tras un contacto telefónico con el matinal.

Tras esto, afirmó que “yo creo que el senador Pizarro tiene el perfecto derecho a su privacidad y a su intimidad y puede hacer lo que quiera con su cuerpo (..) lo que no puede hacer es culparme a mi de viralizar o subir una foto, que no he hecho”.

“Pero usted se burla de la genitalidad del senador y habla de la foto”, le respondió al diputado electo el abogado Alberto Precht.

Posteriormente, De la Carrera señaló que “yo estaba en la zona de La Araucanía cuando la foto fue tomada. No conozco a nadie que haya tomada la foto. Me llegó por WhatsApp como le llegó a miles de personas y la comenté porque la Constitución me permite comentar. Yo no estoy haciendo nada distinto a lo que está haciendo usted, comentar y dar su punto de vista”.

“¿Qué le parece vergonzoso de la foto?”, le consultó José Antonio Neme. “Encuentro una vergüenza que si uno quiere toquetearse, no lo hace públicamente en un balcón”, replicó el diputado electo.

“Es que no es público, diputado”, le señaló Precht. “De lo que se me acusa, no tengo nada que ver”, insistió De la Carrera.

Luego, Diana Bolocco le preguntó “¿Qué le parece que alguien lo fotografíe al interior de su casa y divulgue la foto?”.

“Él tiene derecho a su privacidad. Ahora el lugar que él escogió para exigir su derecho a la privacidad, es un lugar que por lo menos genera discusión”, afirmó el diputado electo.

“Usted la comentó (la foto). ¿Usted no cree que al comentarla genera interés, morbo”, le consultó de vuelta Bolocco.

“¿Y usted cuántos puntos de rating y morbo está generando con este programa? Yo le devuelvo la pregunta”, contestó el próximo parlamentario.

Siguió la tensa conversación

Posteriormente, Bolocco afirmó que “yo creo que él cuando está en su espacio privado no se está exponiendo a nada”.

“Es discutible”, señaló De la Carrera. Tras esto, afirmó que “yo siempre he dicho que él tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en su espacio privado, y también tiene el derecho de ir a una playa nudista y exhibir su pequeñez. Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Y él también podría dedicarse en el futuro a vender maní y nadie le puede decir nada”.

“Yo creo Gonzalo, que hay una conducta suya comunicaciones que uno puede estar de acuerdo o no, de provocador. Usted va por la vida provocando cosas, porque ese tuit que usted pone está puesta con una ironía”, le manifestó Neme.

“Por supuesto que es un ironía, pero ustedes ahora me van a prohibir que uno pueda hacer una ironía. Tengo todo mi derecho a ironizar”, afirmó.

Tras esto, Precht aseguró que “no, no tiene todo el derecho. ¡Hasta cuándo andamos hablando de la genitalidad de las personas y si lo tiene grande o lo tiene chico! Perdón, pero que así se ha expresado ahora en el programa un diputado de la República. De la pequeñez, del maní. ¿De qué estamos hablando José? Ese es el nivel de política que vamos a tener”.

“Yo tengo el perfecto derecho a comentar y a opinar, usted no puede obligarme a mi”, expresó De la Carrera.

“Nadie lo está censurando, yo estoy diciendo que usted es un ordinario, porque usted habla del ‘maní’ y la ‘pequeñez’ en un matinal. Yo le estoy diciendo a usted que es un ordinario”, le señaló el abogado.

“La ordinariez no viene del lado mío. Yo solamente hice un tuit y no subí ninguna foto y no divulgue nada. Usted es un abogado que no puede juzgar así tan livianamente”, le respondió el diputado electo.

“Lo ordinario es parte del sentido común y parte de la libertad de expresión. Y usted ha cometido varias ordinarieces. Lo juzgará el público”, remató Precht.