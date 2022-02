Adulta mayor fue mordida por caballos sueltos en plaza de La Serena

Una adulta mayor de 84 años denuncia haber sido atacada por caballos que se encontraban pastando en una plaza en La Serena, región de Coquimbo.

Según rescata Mi Radio, se trata de Maritza Iglesias, quien asegura haber sido mordida por uno de los animales en una plaza cerca de calle Ulriksen, en el sector oriente de la capital regional, cuando unos niños estaban jugando con los equinos.

La mujer quedó con un hematoma en el brazo y en estado de shock, además de tener un miedo constante a salir de su casa.

“Yo iba saliendo de la casa y estaban unos niños jugando con los caballos, incluso les dije ‘cuidado, porque los caballos les pueden hacer algo’. En eso, un caballo (...) me pesca el brazo derecho, abajo del hombro, y ahí, menos mal, me agarró el brazo no más. Me dañó en un lado, tengo marcado el diente del caballo”, relató la anciana.

Javiera González, una de las nietas de la mujer señaló al citado medio que “llamamos a Carabineros a teléfonos del plan cuadrante, pero los dos números que teníamos, aparecían como no disponibles. En el WhatsApp de los vecinos también comenté la situación y me mandaron denuncias que se habían hecho al municipio, pero decían que no podían hacer nada, porque se desconocía de quien eran los animalitos”.

González explicó también que no llevó a su abuela a un centro asistencial porque “no tenía daños mayores” y si acudían “la iban a hacer esperar muchas horas, y con la pandemia podría ser peor para ella”.