“Mamá, papá, los amo”: Viralizan registro de soldado ucraniano en medio de bombardeos de Rusia

Durante la noche del miércoles, el Presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el despliegue de una operación militar sobre Ucrania, la cual ha generado una gran cantidad de bombardeos en el país.

A través de redes sociales, se han viralizado diversos registros de los hechos, entre ellos, el video de un soldado ucraniano que manda un saludo de despedida a sus padres.

“Ya nos toca salir, estamos bajo un intenso bombardeo. Mamá, papá, los amo. Todo estará bien”, señala el soldado.

El registro ha causado impacto en los internautas, ya que se aprecia que los soldados ucranianos se tratarían de jóvenes que no superarían los 30 años de edad.

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”, fue otro de los pensamientos intercambiados por los usuarios.

Revisa el registro a continuación: