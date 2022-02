Primer ministro británico Boris Johnson se inclina por Ucrania y califica de dictador a Putin

Todos los ojos del mundo están puestos en dos países: Rusia y Ucrania, es por esto que las declaraciones no se han hecho esperar.

Esta mañana, el primer ministro británico Boris Johnson, comentó sobre el conflicto que tiene en tensión a países de todo el globo, en un discurso que dio para el Reino Unido.

“Nosotros y el mundo no podemos permitir que la libertad de Ucrania sea arrebatada y no lo haremos, no miraremos a otro lado. Nuestra misión es clara políticamente, económicamente y militar: que este emprendimiento de Putin debe terminar en el fracaso”, afirmó Boris Johnson.

“Este acto agresivo e irresponsable, no es un ataque solo sobre Ucrania, es un ataque sobre la democracia, la libertad en el este de Europa y en el resto del mundo” y agregó para finalizar: “le digo al pueblo ucraniano, en este momento de agonía estamos con ustedes”.