Ucraniana nos habla de la invasión rusa: “Espero que nos podamos defender”

¿Por qué saliste de Ucrania?

–Hace meses Rusia y Otan estaban discutiendo y la situación estaba empeorando, así que decidí salir por un tiempo y tenía planes de volver en marzo o abril. No pensaba salir por siempre. También muchos de mis amigos decidieron salir a Polonia u otros países de la Unión Europea como Turquía o Georgia, nada más asegurarse de quedar en una situación segura.

¿Qué sabes de tu familia y amigos en tu país?

–He podido hablar con mi familia, están bien. Mi madre entró en pánico un poco pero mi papá es más estable. Mis amigos están más preocupados y la mayoría se ha ido a ciudades pequeñas porque en las grandes hay un colapso, en que a veces no se pueden comprar productos y es muy difícil salir por el tráfico. Y también la gente está comprando armas, está comprando gasolina, están sacando dinero de los cajeros. En los supermercados sólo aceptan efectivo. La mayoría se han ido a ciudades pequeñas o pueblos, y también algunos se van hacia Polonia, Eslovaquia o República Checa.

¿Cómo han vivido las últimas horas?

–Desde la mañana me comenzaron a preguntar mis amigos si estaba bien y me pregunté qué pasaba y estoy viendo las noticias. No sé qué va a venir, no sé qué tan graves van a seguir los ataques y si realmente el ejército ucraniano es capaz de proteger 100% el territorio ucraniano. He tenido un shock, no he creído lo que está pasando en medio del continente europeo en 2022. Pero creo que nosotros podemos defender nuestra tierra.

Olha Malanchuk Olha Malanchuk, ucraniana de 27 años, Tech Sales Manager, viajó hacia Turquía en enero por el miedo al conflicto.

¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos?

Lo que me preocupa ahora es lo que va a seguir, porque están atacando el sur y el oeste de Ucrania y también están atacando a Kiev. Espero que nos podamos defender. Y me preocupa lo que va a pasar mañana y después de mañana, hasta dónde van a llegar. Porque yo soy de una ciudad que está cerca de la frontera con Polonia que se llama Leópolis y no sé si realmente van a llegar hasta allí.

¿Cuál es tu visión de este conflicto?

–Yo creo que es una jugada política muy fuerte y lamentablemente los países de Otan que han estado hablando durante meses ahora no son capaces de siquiera darnos una ayuda. Todo lo que hablan son sanciones económicas que la verdad que a Rusia le vale cero porque tiene aliados en otras partes del mundo y a Putin lo menos que le preocupa es cómo vive su gente aunque afecte económicamente a la población de Rusia. Segundo, creo que los rusos ya tienen que abrir los ojos, hay muchas personas conscientes pero muchos inconscientes que lamentablemente creen las noticias falsas y controladas que les da Putin por sus canales. Y yo creo que ya es hora de que se levanten y se hagan escuchar, porque si no es ahora no será nunca. Ya están controlados por más de 20 años y están amenazados, no pueden protestar porque los toma la policía. Yo creo que sin víctimas eso no se va a poder hacer pero es necesario y está en sus manos.