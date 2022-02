Al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no le cayó bien la noticia de que todos los países del mundo decidieran mantenerse al margen de la guerra en Ucrania, luego de la invasión de tropas rusas en su territorio.

“Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos”, dijo el mandatario en una nueva alocución a la nación.

“Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho”, dijo.

“El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado”, recalcó.

Zelenski también desmintió que hubiera abandonado Kiev. “Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania”, recalcó. “Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado”, afirmó.

Dijo también dispone de datos sobre grupos de sabotaje enviados por Rusia a Kiev. “Pido a los kievitas tener cuidado, a seguir el toque de queda. Yo permanezco en el barrio gubernamental con todos aquellos que son necesarios para el trabajo del Gobierno central”, recalcó.

“Nos han dejado solos”: presidente de Ucrania luego de primer día de guerra

Zelenski volvió a lamentar que nadie le haya dado una respuesta clara sobre las aspiraciones de Ucrania de integrarse en la OTAN.

“Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo”, recalcó.

El presidente ucraniano sostuvo, tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN, que no él no tiene miedo.

“No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?”, se preguntó.

Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del “fin de esta invasión” y de un “alto el fuego”.