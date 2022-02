Surrealista: Caballos entraron a negocio y se comieron lo primero que encontraron

Una curiosa situación se vivió al interior de un negocio en Córdoba, Argentina, luego que un par de caballos ingresara a un negocio para comer todo lo que encontraran en el lugar.

El particular hecho fue captado por una cámara de seguridad instalada en el local, donde se ve a la trabajadora del recinto asombrada por el ingreso de los equinos.

En un principio, trata de asustar a los animales, sin embargo, ellos no le toman atención y siguen comiendo como si nada.

“Primero me asusté un montón, porque se veían como grandotes (...) Me sorprendieron. Nunca me imaginé que me iba a pasar esto”, señaló la dependiente del local en diálogo con Telefe.

Florencia atendía en la distribuidora cuando fue sorprendida por dos caballos que ingresaron y empezaron a comer la mercadería que tenía exhibida en el mostrador.

🌐 Seguí informado las 24hs enhttps://t.co/6uP4fqMJf1 🔵🟢🔴 pic.twitter.com/gWllTrRE8C — Telefe Córdoba (@telefecordoba) February 23, 2022

La trabajadora comentó que instantes después, los caballos se retiraron, aunque aún no se saben a quién le pertenecen.

