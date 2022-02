Piñera recuerda viaje a Cúcuta: “Nunca invité a ninguna persona a venir a Chile en forma ilegal”

En el marco de la crisis migratoria que afecta al norte del país, el Presidente Sebastián Piñera respondió a las críticas que ha recibido por su viaje a Cúcuta (Colombia) en 2016, donde se le acusa de promover la masiva llegada de migrantes de Venezuela a Chile.

En entrevista con El Mercurio, el Mandatario afirmó que “a Cúcuta fui invitado por el Presidente Iván Duque, junto a otros presidentes y al secretario general de la OEA, para solidarizar con el pueblo venezolano y entregar ayuda a su profunda crisis humanitaria”.

“Nunca invité a ninguna persona a venir a Chile en forma ilegal, quienes lo afirman faltan simplemente a la verdad. Establecimos una visa de responsabilidad democrática para venezolanos y una visa de reunificación familiar, siempre dentro del marco de la ley. Además, los datos lo confirman, porque después de Cúcuta la inmigración ilegal se redujo prácticamente a la mitad”, añadió.

Por otro lado, el jefe de Estado defendió la nueva Ley de Migraciones, asegurando que “la ley de migración que teníamos era del año 1970, cuando prácticamente no había migración y estaba absolutamente obsoleta. Por eso durante nuestro primer gobierno enviamos al Congreso un proyecto de ley para modernizar nuestra legislación migratoria, adecuarla a los tiempos y permitir una migración ordenada, seria y regular”.

“Ese proyecto de ley fue duramente boicoteado y bloqueado por muchos años por una parte importante de la oposición y solo logramos que se aprobara el año 2021″, criticó.

Además, remarcó que “la migración es un problema mundial y muchos de los venezolanos tienen como destino final Chile, porque Chile ofrece las mejores condiciones en términos de oportunidades de empleo, salud, educación, etc”.

Conflicto en La Araucanía

Por otro lado, Piñera abordó los hechos de violencia que llevaron al gobierno a decretar Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Consultado sobre si la muerte de Camilo Catrillanca en 2018 fue un punto de inflexión, el Presidente señaló que “estaba en Singapur, cuando Andrés Chadwick me contó lo que carabineros había informado. Le pedí: ‘no valides nada, entrega todos los antecedentes a la fiscalía’, habíamos tenido malas experiencias con la confiabilidad de la información”

“El entonces director de carabineros fue a la zona y validó la tesis original, significó su salida. Pero se paralizaron todos los grupos de diálogo, no pudimos seguir avanzando y nos concentramos en el plan de desarrollo que dependía de nosotros”, lamentó.

El Presidente apuntó a que “Carabineros venía con un arrastre muy pesado desde el montaje de la Operación Huracán. (...) Desde que llegamos al gobierno, impulsamos un plan de modernización, a partir del 18 de octubre tomamos todas las precauciones, personalmente llamé al general Iturriaga, para pedirle resguardar el orden público y las libertades, los derechos humanos de todos”.

En esa línea, afirmó que “hay 5.000 carabineros y fuerzas de orden que sufrieron lesiones, puede ser una cifra equivalente al número de civiles. Pero evidentemente se cometieron excesos, no se respetaron protocolos”.

Balance Gobierno

Por otro lado, la máxima autoridad del país realizó un análisis de su último periodo en La Moneda: “Estoy muy consciente de que el segundo gobierno fue infinitamente más difícil, una oposición más dura, más adversidades; la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años, la peor recesión mundial de los últimos 60 años y el estallido social”.

“En el primer gobierno también hubo grandes desafíos, la diferencia es que la tragedia del terremoto produjo un sentimiento de unidad nacional y, esta vez, Chile se dividió”, rememoró.

Además, aseguró que “todo Presidente quiere entregarle la banda a alguien de su sector, no lo logramos. Dicen que le he pasado dos veces la banda a la izquierda, pero otra forma de verlo es que la izquierda me ha pasado dos veces la banda a mí. Lo más importante es que si estamos entregando un país mejor”.

Al respecto entregó una serie de cifras: “Recuperamos 1,6 de los 2 millones de empleos que perdimos; crecimos 60% más que el gobierno anterior; las pensiones aumentaron de $110.000 a $185.000; construimos o renovamos 51 hospitales; subimos del 10% al 35% del ERNC; llegamos a 320 liceos Bicentenario, desarrollamos el hidrógeno verde y el litio; tenemos fibra óptica de Visviri a Puerto Williams”.

“Siento que Chile avanzó mucho en los últimos cuatro años, pero nos tocó enfrentar los tiempos más difíciles probablemente de su historia y significó alterar muy profundamente nuestro programa de gobierno. Chile enfrentó bien la pandemia del coronavirus, lo reconoció el mundo entero y muy probablemente nunca lo reconocerá la oposición”, sentenció.