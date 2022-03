El temor se volvió real: Rojas Vade volvería hoy a la Convención

La madrugada de ayer Rodrigo Rojas Vade colgó en su cuenta de Instagram un video que remeció a la Convención, al Congreso e incluso hizo reaccionar a las futuras autoridades de gobierno.

“Anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto que resuelve esta situación duerme en el Congreso”, partió diciendo el convencional, que abandonó sus funciones al revelarse que había mentido sobre su enfermedad y en base a la cual hizo campaña para ser electo.

Pero no se quedó ahí, y lanzó la frase que varios temían: “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”.

Durante la mañana, la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, confirmó que eso no sólo era cierto, sino que había una fecha para su eventual retorno.

“Hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana (hoy)”, sostuvo, agregando que dicha decisión “nos daña nuevamente y nos hiere”.

La titular comentó que no pueden impedirle el regreso, pues fue electo democráticamente, pero transversalmente, sus pares, de derecha, izquierda y de movimientos independientes le pidieron, por favor, que no vuelva.

De hecho, el vicepresidente, Gaspar Domínguez, condenó su actuar y aprovechó “para hacer un llamado directo y enfático al Senado: por favor, tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esta situación nos perjudica como Convención y nos desvía de lo importante”.

Es que aunque el reglamento de la Convención establece mecanismos de reemplazo, como explicaron Quinteros y Domínguez, se requiere que el Congreso apruebe el proyecto que habilitaría formalmente las causales para ello.

Ante la polémica, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, reaccionó rápidamente, insistiendo en que él puede llegar a la entidad y renunciar.

De todas maneras, sostuvo que efectivamente el “vacío” está en el reemplazo, pero informó que mañana miércoles se votará en Sala el proyecto que delimita las formas.

“A esta altura, que él vuelva a la Convención, una persona que le mintió no sólo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano, que lo que debiera hacer es hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional”, complementó la parlamentaria.

Por su parte, el senador Iván Moreira calificó de “inaceptable” que “un hombre que demostró ser de la peor calaña humana y que engañó a todo un país, quiera volver a la arena política y más aún a elaborar la Constitución nueva para Chile”.

Con todo, la situación sirvió para que representantes como Katerine Montealegre deslizaran que lo anunciado por Rojas Vade es sólo una forma para presionar la aprobación del mencionado proyecto, y que llegue un nuevo integrante de su sector a la entidad.

“‘Faltó el voto del Pelao, qué vuelva Vade’, vociferaban en votación del informe de Forma de Estado cuando les faltaba un voto para alcanzar los 2/3. Esa es la única razón por la que vuelve el ‘honorable’”, planteó.

Las razones de una renuncia ¿imposible?

Tomás Ramírez es el abogado que representa a Rojas Vade en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, y según comentó a Publimetro, no es cierto que esté en manos del convencional renunciar.

“Rodrigo Rojas será sancionado por el Comité de Ética por no asistir, sanciones con las que él está de acuerdo. Entonces, su institución le señala que no puede seguir faltando y el Congreso no le permite renunciar”, comentó.

“La Constitución permite la renuncia ‘por enfermedad grave que impida ejercer el cargo’, pero Rojas ejerció su cargo con los mismos diagnósticos que hoy tiene. Los proyectos de ley se presentaron precisamente porque no se puede aplicar esa norma”.

Boric pondrá urgencia a proyecto de ley

El futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se reunió con la Mesa de la Convención, y tras la cita, confirmó que el nuevo gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto que fija nuevas causales de renuncia de convencionales y permite mecanismos de reemplazo, por los “problemas” que ha causado la situación.

“Está toda la disposición para que el proyecto no solamente pueda tramitarse en el Senado ahora, sino que desde el 11 de marzo el Ejecutivo le pondrá discusión inmediata, para que este pueda despacharse con la mayor celeridad posible”, manifestó.