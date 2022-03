“No he tenido suerte”: Afgano llegó a Ucrania escapando de los talibanes y ahora tuvo que arrancar a Polonia

En medio del conflicto que involucra a Rusia y Ucrania, se dio a conocer el caso de Ajmal Rahmani, un afgano que escapó de Ucrania hacia Polonia junto a su familia, pero que tiene una historia de relación constante con conflictos armados.

Según rescata Radio France Internationale (RFI), Rahmani escapó de Afganistán meses antes que las tropas estadounidenses se retiraran del país y los talibanes volvieran al poder.

“Huí de una guerra, y me veo en otra. No he tenido mucha suerte”, lamentó Rahmani, quien está con refugiados de distintas nacionalidades en Polonia.

El también ex trabajador de la OTAN en el aeropuerto de Kabul, relató que “recibía llamadas telefónicas donde amenazaban de muerte a mis hijos. Lo dije en el trabajo, pero nadie quiso escucharme, nadie quería ayudarme o darme un visado”.

“Tenía una buena vida en Afganistán, una casa, coche, un buen sueldo. Lo vendí todo, lo perdí todo. Decidí marcharme por mis hijos, mi familia, por su educación”, añadió

Hace aprox. cuatro días, cuando Rusia invadió Ucrania, Rahmani y su familia volvieron a dejar todo atrás y recorrieron más de mil kilómetros que separan Odesa, la ciudad donde estaban, con la frontera polaca.

El afgano no ocultó su preocupación sobre su futuro y el de su familia en Ucrania, sin embargo, las primeras horas en Polonia son “esperanzadoras”.

“Nos han recibido muy bien, la gente es muy amable, nos sonríen, le han dado dulces a los niños”, aseguró, “una buena dosis de energía para lo que vendrá”, decretó.