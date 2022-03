Rojas Vade y su eventual retorno: “Esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver a la Convención”

Para el Pleno de esta tarde de la Convención se esperaba el retorno telemático de Rodrigo Rojas Vade a sus labores como convencional, pero finalmente confirmó a The Clinic que aquello no se concretará.

Como había informado Cristóbal Andrade a Publimetro, Rojas Vade le manifestó a Gaspar Domínguez que no regresaría esta jornada, a la espera de lo que pase mañana en el Senado con el proyecto que habilitaría motivos para que pueda dejar el cargo, y así lo ratificó el mismo al mencionado medio.

“Mi compromiso siempre ha sido con la revuelta, la democracia y con el proyecto político transformador que atienda las demandas sociales lejos de todo interés personal. Anuncié que volvería a la Convención porque no podía renunciar, pero ahora la situación cambia, así que esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver a la Convención”, comentó.

Asimismo, agregó que no retomará “siempre y cuando el proyecto siga avanzando con la celeridad que amerita garantizarles a todas y todos los vecinos del distrito 13 resguardar el pleno derecho que tienen a ser representados”.

“Siempre he estado dispuesto a renunciar”

En la misma entrevista, el convencional electo por el D13 comentó que fue “citado al Comité de Ética de la Convención, porque infringí el reglamento de ética, lo que es evidente ya que no he ido a trabajar. Siempre he estado dispuesto a renunciar, pero legalmente no puedo y, al mismo tiempo, tengo la obligación de asistir como cualquier trabajador y tengo la obligación de representar a mis electores. Si me van a sancionar por no ir, pero tampoco me permiten renunciar, entonces tengo que responder a quienes me eligieron para representarlos”

De igual forma, precisó que no es cierto que hoy pueda dar un paso al costado: “A los convencionales se nos aplican las normas de los diputados y senadores, y según el artículo 60 de la Constitución ellos “podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos”. Se les olvida que no basta con la gravedad de la enfermedad, sino que se requiere además un efecto: que impida ejercer el cargo. En los proyectos de ley que se presentaron a propósito de esto, se indica que actualmente no podría renunciar y que se requiere una modificación a la Constitución para hacerlo”.

Por lo mismo, insistió en que “sólo depende de los parlamentarios y se supone que todos quieren que renuncie”.

¿Y si no aprueban el proyecto?

“Todos los políticos que me han exigido renunciar deberían apoyar el proyecto de ley para que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados. Si alguien vota en contra, tendrá que explicar el por qué. Si no se aprueba atenderé a mi obligación de representar a mis electores”, respondió.