Colegio de Profesores indicó estar en “alerta” por vuelta de clases presenciales

El Colegio de Profesores hizo un llamado de “alerta” frente al inicio del año escolar de este 2 de marzo, donde los estudiantes deberán volver a las clases presenciales obligatorias a dos años de la pandemia del covid-19.

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, advirtió que no todos los establecimientos cuentan con las condiciones necesarias para mantener los protocolos sanitarios, apuntando a la falta de higiene, problemas de infraestructura y el poco personal de algunos colegios.

Ello el mismo día que el Presidente Sebastián Piñera aseguró que “hemos tomado todas las precauciones y todos los protocolos para que la escuela sea un lugar seguro”.

En un punto de prensa, Díaz indicó que “el tema de la limpieza no se ha dado, hemos visto muchas aglomeraciones ni un distanciamiento mínimo esperado por esta situación de pandemia y de contagios como los que tenemos hoy en este país. Por lo tanto, este protocolo ‘en la medida de lo posible’, instaurado por el ministro Figueroa, lo vimos absolutamente en acción”.

“No ha habido distanciamiento, sólo en la medida de lo posible; no ha habido limpieza, sino que sólo en la medida de lo posible, no ha habido medidas concretas que garanticen que no tengamos contagios importantes el día de mañana”, añadió con ironía el líder del gremio docente.

“Esto nos está dando una voz de alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas”, complementó.

Desde el Colegio de Profesores apuntaron a que esta semana debería ser de marcha blanca y recién en abril evaluar el retorno de las clases presenciales, por lo que llamaron a que el futuro ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, recoja dicha preocupación.

Díaz exhibió fotografías de colegios en Maipú y La Florida, con “baños o comedores que no tienen ninguna condición para iniciar clases presenciales como se lo merecen los estudiantes”.

También apuntó a los casos de la escuela Las Rocas en Antofagasta, que tendría sus galpones y salas sucias, o el Liceo Politécnico de Vallenar, en reparaciones desde 2020 y que sigue estando lleno de escombros.

Además se refirió a la escuela Berlín en Valparaíso, donde “tenemos fotos que hemos recibido fotos por parte de los profesores que dan cuenta de las condiciones de total abandono y falta de aseo”.

El profesor de educación básica aseguró que se han recibido denuncias “situaciones graves y delicadas de problemas de aforos, puesto que los recreos han sido complejos de contener (...) al no existir aforos, el problema del distanciamiento no es sólo en la sala de clases, sino que también es un problema en el recreo”.

Finalmente, el dirigente acusó al actual ministro Raúl Figueroa de estar “desconectado” y aseguró que los problemas de infraestructura reflejan “el total abandono en que han estado los establecimientos durante estos dos años; y pese a todo lo que se dijo estas semanas, que estaban todas las medidas tomadas, la realidad nos muestra que esto, lamentablemente, no ha sido así”.

“El balance mas que bueno o malo, es preocupante respecto a todo lo que hoy vimos en el país”, sentenció.