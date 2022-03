Giro en la CC: Comisión repone bicameralismo y se divide la izquierda

Aunque un acuerdo marco de las izquierdas daba cuenta de que la Convención avanzaría hacia un Congreso Unicameral, con un Consejo Territorial en reemplazo del Senado que sólo analizaría temas puntuales de temas regionales, ayer la votación en la Comisión de Sistema Político dijo otra cosa.

Nadie estaba casado con una fórmula, insistieron quienes habían suscrito el mencionado “pacto”, por lo que siempre estuvo abierta la posibilidad, según ellos, de que en la votación de las indicaciones las cosas cambiaran.

Así fue como durante la deliberación se aprobó en particular el artículo que consagra que “el Congreso Plurinacional es el órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa a los pueblos reunidos y naciones reconocidas”; pero también una indicación de Patricia Politzer, Tammy Pustilnick, Ricardo Montero, Pedro Muñoz, Fuad Chaín, Maximiliano Hurtado, Tomás Laibe y Guillermo Namor que suprimió de esa definición el término “unicameral” que antes contenía.

Asimismo, se aprobó una indicación que adicionó a dicho artículo que corresponderá a una Cámara Territorial “conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley de Presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de ley que afecten las competencias de las regiones, de ley sobre votaciones populares y el sistema electoral”.

Dicha Cámara Territorial, anteriormente, era el Consejo Territorial que prometía poner fin al Senado, porque sería una segunda Cámara, pero con atribuciones muy limitadas, pero ahora, se le adicionaron facultades (y varios esperan agregarle más).

Ambos aspectos fueron fruto de coincidencias alcanzadas por Rosa Catrileo, representantes del Colectivo Socialista, del Colectivo del Apruebo y de Independientes No Neutrales con fuerzas de Chile Vamos, por lo que desde el PC y los Movimientos Sociales Constituyentes no tardaron en hacer notar su descontento.

“Nosotros optamos por honrar a plenitud el acuerdo establecido en términos de un Consejo Territorial. No estoy de acuerdo con la votación que ellos ejercieron, creo que no es consistente con lo que acordamos en materia de la existencia de un bicameralismo genuinamente asimétrico y creo que esa votación no tiene resguardado una mayoría en el Pleno”, comentó a Publimetro Marcos Barraza (PC).

Para él, es necesario perseverar en la extinción del Senado y en la creación de un Consejo Territorial, sin la posibilidad de que se vayan adicionando atribuciones a este (como se aprobó de la mano de la Cámara Territorial).

“Creo que esto responde a la presión que deben estar ejerciendo los senadores de estos constituyentes. Además, la derecha, sin ambigüedades, ha defendido el Senado decimonónico que conocemos”, complementó, insistiendo en que “no se justifica la existencia de una cámara revisora, porque básicamente desvirtúa los procesos legislativos a partir de la expectativa social y enlentece los procesos”.

Por su parte, Constanza Schonhaut (FA) optó por desdramatizar e indicó que “el carácter del Congreso no se define por sus etiquetas sino por sus características, así como no dice unicameral, no dirá bicameral”.

“Todo se juega en las atribuciones de cada órgano y el proceso de tramitación de la ley. Se aprobaron algunas materias nuevas a conocer por el Consejo Territorial, pero nada de eso es definitivo aún”, dijo.

Quedan alrededor de 580 indicaciones por revisar en la mencionada Comisión, por lo que Ricardo Montero (PS), uno de los coordinadores y quien estuvo a favor de las modificaciones, recalcó a este medio que la propuesta “aún está en construcción y lo que ocurrió es que, junto a una mayoría transversal, fortalecimos las atribuciones de la Cámara Territorial”.

“Nuestra idea es configurar dos órganos que se ocupen de la legislación asumiendo roles distintos para contribuir desde la ciudadanía y desde las regiones al país”, puntualizó el convencional.

Fuad Chahin: “Siempre dijimos que era un acuerdo de pisos mínimos”

Convencional DC

¿Qué pasó con el acuerdo?

Siempre dijimos que era un acuerdo de pisos mínimos. Se suprime el término unicameralismo porque en realidad entendemos que este va a ser un Congreso Bicameral, con un Congreso Plurinacional y una Cámara Territorial o Consejo Territorial. Y un segundo gran cambio es que esta segunda instancia va a abordar nuevas materias, más allá de lo territorial.

¿Se mantendrá que sólo el Congreso Plurinacional inicia y termina la tramitación de una ley?

Todavía no llegamos a esa parte. El acuerdo de mínimos se mantiene como tal, sólo hemos innovado en los dos aspectos mencionados. Pero respecto del proceso de formación de ley, mantenemos lo que habíamos acordado, salvo el disenso que quedó establecido en torno a lo que ocurre post Comisión Mixta.

Se había dicho que el Consejo, hoy Cámara territorial, podría ser un león sin dientes. ¿Espera que se le sumen más atribuciones?

Ya tiene dientes de leche por lo menos y quedan muchas indicaciones. Como se lograron pasos importantes, esperamos seguir, línea, por ejemplo, de que pueda conocer de tratados internacionales.

¿Hay más diálogo con la derecha?

Algunos siempre hemos estado disponibles a aprobar sus indicaciones sin complejos si compartimos el sentido.