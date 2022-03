Doctor es agredido por paciente en Chiguayante tras negarse a extenderle su licencia médica

Una brutal golpiza de parte de uno de sus pacientes fue la que recibió este 2 de marzo un doctor en la comuna de Chiguayante, luego de negarse a otorgarle una licencia médica por un supuesto contagio por covid-19.

Según informó esta tarde biobiochile.cl, los hechos ocurrieron en el interior de un “centro médico ubicado en calle Manuel Rodríguez” de la comuna sureña y fueron denunciados a personal de Carabineros por parte de la víctima, el doctor César Álamos.

En palabras del facultativo, su agresor, un sujeto que se atendía por segunda oportunidad con él, llegó hasta su consulta el miércoles pasado con el objetivo de extender su licencia médica de cinco días por coronavirus a dos semanas, considerando que seguía con síntomas por el virus.

Colegio Médico se querella

Como Álamos consideró improcedente la extensión del reposo médico, su paciente reaccionó con violencia y con golpes de pies y puños procedió a atacarlo frente a su secretaria.

“Llegó el paciente y me dijo ‘necesito 11 días más’. Yo le respondí que no y le expliqué que debía realizarse el PCR. Y si el PCR salía positivo probablemente era necesario extender su licencia. Ahí me dijo ‘devuélveme el bono’. Entró la secretaria, le pasé los bonos, y ahí cuando yo fui a abrirle la puerta para retirarse fue que comenzó con la andanada de combos y patadas”, explicó el doctor, quien a consecuencia de la brutal agresión recibida por su paciente quedó con lesiones graves “producto de fracturas en la mandíbula, enfrentando la posibilidad de una cirugía como parte del tratamiento”.

El caso fue informado por efectivos de Carabineros al Ministerio Público, el cual deberá abrir una investigación para determinar la culpabilidad del agresor del facultativo.

Adicionalmente, el presidente del Colegio Médico de Concepción, doctor Germán Acuña, confirmó que el organismo presentará una querella en contra del sujeto a través del Fondo de Asistencia Legal que tiene el gremio médico de la zona.