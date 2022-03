Encuesta Criteria: chilenos consideran que propuesta de Boric por sueldo mínimo de $500 mil es la más importante

Durante esta jornada se dio a conocer una nueva Encuesta Criteria, que arrojó entre sus principales conclusiones, que la propuesta de Gabriel Boric, sobre el sueldo mínimo de $500 mil es la más importante.

Luego se ubica el “seguro universal de salud”; “establecer una política más restrictiva respecto de la inmigración” y que se “garantice el acceso al agua como un derecho”.

De acuerdo a lo que informa Ex-Ante y con respecto a la Convención, ésta obtiene un 31% de aprobación (2 puntos menos respecto del mes anterior) y una desaprobación de 48%, 4 puntos más que el mes pasado.

Sobre su funcionamiento, un 47% de la población no sabe sobre la existencia de un plebiscito de salida.

“El proceso constituyente culmina con una propuesta de Nueva Constitución que tiene que ser aprobada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio. Por lo que sabes, has visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a aprobar, rechazar o aún no lo tienes claro”, se pregunta. Un 43% señaló no tenerlo claro, un 36% optó por la opción Aprobar y un 21% por Rechazar.

Evaluación del Gobierno

En cuanto a la evaluación a Sebastián Piñera, la encuesta demostró que solo un 17% aprueba su gestión (dos puntos menos que enero del 2022 donde apareció con un 19%).

Respecto a la desaprobación de Piñera, está pasó de 70% en enero del 2022, a un 71% en febrero del mismo mes.