La sorpresiva visita de Gabriel Boric a la Fuente Mardoqueo

La tarde de este jueves, el Presidente Electo, Gabriel Boric, sorprendió y realizó una visita a la tradicional Fuente Mardoqueo, ubicada en calle Libertad, en Santiago Centro.

Según señaló a CHV Noticias Gustavo Peñafiel, dueño del popular negocio, relató que el futuro Presidente de Chile llegó cerca de las 13.50 horas y se sirvió un “lomito italiano con queso y doble mayo”.

“Durante la mañana, personas de una carnicería cercana me contaron que andaban unos carabineros de civil dando vueltas. Yo vivo en la calle de atrás de la fuente y apenas me avisaron que había llegado el Presidente, pesqué mi bicicleta y me fui al tiro”, afirmó Peñafiel.

Fue ahí que el dueño del local relató que al llegar al restaurant, encontró tres carabineros custodiando la entrada, quienes le impidieron el paso, señalando que había que esperar hasta que Boric terminara de comer.

Luego que se cumpliera lo anterior, Peñafiel se acercó a Boric y le regaló una pintura realizada por un artista del barrio.

“Yo todavía estoy en las nubes (…) Para nosotros es motivo de un legítimo orgullo y gran satisfacción el que considere a nuestro trabajo que tiene 18 años, y que nos hemos esforzado tanto para ser el mejor lugar de Chile para comer un buen sándwich”, aseguró el empresario gastronómico.

Mi presidente en el @FuenteMardoqueo disfrutando los mejores sanguchitos de Chile con @Gustavistocles pic.twitter.com/RwXI1l3n5T — Joseph 🌳 (@PepeSolido) March 3, 2022