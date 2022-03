Repugnante: Hombre pateó a perro en medio de discusión con otra persona

En Perú, un sujeto que discutía con otro en la calle, pateó aparentemente sin razón a un perro que se le acercó.

Según rescata Infobae, el hecho ocurrió en el distrito de Surco, cuando un ciudadano extranjero encaró al dueño de un negocio, luego que desconocidos le rayaran su auto, el cual estaba estacionado en la calle.

En medio de la discusión, un perro se acerca un sujeto, donde luego, sin mediar sus actos, le pegó una fuerte patada que lo arrojó lejos.

La familia dueña del animal conversó con el matinal “Buenos Días Perú”, y aseguró que tras el ataque, el animal debió ser sometido a varios tratamientos y exámenes, los cuales superaron los 260 dólares.

“El señor de frente llegó a exigir o amenazar con que va a reventar la tienda o el carro si no le dicen quien le ha rayado el carro”, contó la dueña de la mascota.

“Vimos a Pacho ya muy mal, echado le quisimos dar agua o comida y por dos horas no quiso recibir. Llegó su veterinario, lo revisó y nos dijo que tenía inflamada la parte de los genitales, que tenía trauma shock y una serie de cosas porque está en observación en cuatro días para ver que no tenga una hemorragia interna”, añadió.

El sujeto incluso fue a una comisaría y habría justificado su actuar.

“Me dijeron que no debo dejar el carro ahí porque me van a rayar el carro otra vez, e incluso su mascota canina me mordió los brazos”, dice el parte policial difundido por el programa.