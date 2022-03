Rojas Vade: Senado avala la renuncia pero no el reemplazo

Rodrigo Rojas Vade está un paso más cerca de poder renunciar formalmente a la Convención, pues ayer el Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que amplía las causales para abandonar el cupo.

Hasta el momento, un convencional sólo podía dejar el cargo en caso de padecer una enfermedad grave que le impidiera desempeñarlo, pero ahora podría hacerlo de manera voluntaria.

“Los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”, dice el artículo aprobado.

Ese, justamente, sería el caso del representante del distrito 13, quien mintió sobre la enfermedad que padecía, hizo campaña para ser electo en base a un diagnóstico falso y alteró su declaración de patrimonio.

Sin embargo, un segundo punto que era de interés para Rojas Vade no prosperó, por lo que, con el texto visado, podría renunciar pero no ser reemplazado.

Inicialmente el proyecto contemplaba ambos aspectos, pero la senadora Luz Ebensperger (UDI) pidió votación separada, y lo referente a fijar un mecanismo de reemplazo para un independiente no reunió los votos necesarios.

Esto, como explicaron quienes estuvieron en contra, porque no sería justo cambiar una norma que siempre ha sostenido que los independientes no tienen posibilidad de ser reemplazados.

“Acá se está partiendo de una hipótesis equivocada. La norma dice que cuando hay una vacancia de un diputado independiente, no hay reemplazo. Otra cosa es que no nos guste esa norma (…) Estamos alterando las reglas del juego a posterior y no me parece que esto corresponda”, explicó Ebensperger en su intervención.

Desde la otra vereda, en todo caso, insistieron sin éxito en que había que buscar un camino para que los independientes estén en igualdad de condiciones, y así lo enfatizó, entre otros, el senador Carlos Bianchi (IND).

“Esto atenta contra la voluntad soberana (...) Se debe resguardar la igualdad ante la ley de los independientes”, subrayó el parlamentario por Magallanes.

Pese a las reclamaciones, y aunque Rojas Vade ha insistido en sus videos en Instagram que espera que sus electores del distrito 13 tengan un representante en la entidad, su abogado, Tomás Ramírez, le quitó dramatismo al asunto.

“Lo que buscamos es que pueda renunciar, respecto de si será reemplazado o no es algo independiente a este problema”, sostuvo el jurista ante la consulta de este medio.

Desde la Convención, en tanto, sus pares celebraron.

“Indudablemente es algo positivo, ahora esperamos que la Cámara de Diputados confirme esto. Ojalá ponerle un punto final al tema de Rojas Vade que tanto daño le ha hecho a la Convención Constitucional”, sostuvo Eduardo Cretton, mientras Pollyana Rivera indicó: “Un positivo avance que se haya aprobado el mecanismo para que renuncie y se cierre este amargo capítulo provocado por su gran engaño a todos los chilenos”.