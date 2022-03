“Siento que estoy muerta en vida”: Habló la madre de uno de los detenidos por la violación grupal en Palermo

La violación grupal de una joven de 20 años en Buenos Aires ha causado una conmoción en Argentina y el mundo. Ayer arrestaron a seis hombres, de entre 20 y 24 años, acusados de violar a una chica dentro de un vehículo en el barrio de Palermo, uno de los más concurridos de la ciudad.

Tras los terribles hechos, que hasta ya han filtrado varios videos de los momentos previos y posteriores la madre de uno de los detenidos rompió el silencio. El diario argentino, Clarín recogió el testimonio de Jorgelina, madre de Tomás Domínguez de 21 años quien fue acusado de formar parte del grupo que violó a la chica.

Se refirió a la última conversación que tuvo la señora con el chico, el domingo por la noche. “Me dijo: ‘Mami estoy en un after’. Después me comentó que iban a Plaza Serrano y no me contestó más”.

Agregó al medio que se enteró de lo ocurrido por las redes y que ella pensaba que lo detuvo la Policía porque portaba alguna sustancia estupefaciente en la mochila. ”Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso”.

La señora Jorgelina aseguró que toda la familia está en estado de shock y lo describió como un chico “que tenía buena relación con todo el mundo, no se llevaba mal con nadie y que respetaba a las mujeres”.

La madre del chico sostiene que su hijo conoció a los otros detenidos esa misma noche, durante el after de acuerdo a lo que le contó su sobrino. “...Y como hacen los chicos ahora ‘pintaron tomarse una cerveza después’. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía”.

Sin embargo, sostiene que su hijo frecuentaba a uno de los detenidos; Alexis Cuzzoni (20) “Alexis venía a mi casa cuando Tomi tocaba en algún recital”.

Mencionó a otro chico, “el que dicen que fue el entregador”, lo describió como trabajador de una pollería. “Hablando con su mamá me dijo que ese día justo tenía franco y que como era feriado el negocio cerraba”, dijo Jorgelina.

Detenidos por violación grupal en Palermo (Reproducción)

Jorgelina se manifestó devastada. “ No lo puedo ni defender porque no se lo que pasó. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”, finaliza.

Al finalizar aseguró que ella y su hija han recibido amenazas de muerte y que temen salir de la casa.

Los seis hombres, con entre 20 y 24 años, quedaron detenidos “por abuso sexual”, mientras que la mujer debió ser trasladada a un hospital local en donde intervinieron psicólogos y expertos de la Oficina de Violencia Sexual, un organismo estatal que se encarga de acompañar a las víctimas de violencia sexual.

Agentes de seguridad encontraron en el automóvil 11,8 gramos de marihuana, repartidos en cuatro envoltorios, una pastilla de éxtasis y siete celulares que fueron incautados.

Una comerciante del barrio porteño de Palermo, en diálogo con medios locales, aseguró ser testigo presencial del hecho, que ocurrió este lunes, y quién alertó a la Policía.

La testigo relató que a la chica “la estaban abusando entre cuatro personas”, mientras otros dos trataban de crear una “distracción” y que sería el “modus operandi del grupo”.”Lo primero que noté fue a dos hombres que estaban tocando la guitarra enfrente de donde estaba el auto. Parece ser que buscaban llamar la atención y distraer de lo que estaba sucediendo”, relató al canal Crónica TV.

Con datos de EFE