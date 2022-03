Dra. Cordero criticó ataque a Presidente Piñera: “¿No se merece un poquito de respeto y consideración por ser un ser humano?”

Ayer en la tarde se vivió un tenso momento en La Moneda, en donde una joven le tiró agua la Presidente Sebastián Piñera. El hecho causó diferentes reacciones en las personalidades públicos, quienes criticaron el actuar de la mujer, entre ellas la diputada electa, María Luisa Cordero.

La psiquiatra analizó el ataque que se dio en una actividad que reunió a diversas autoridades, en el cual la involucrada le lanzó agua desde una botella dejando al mandatario bastante mojado.

“Se reedita esto de que los hijos o nietos de las personas respetuosas de la República, como lo es abuelo de ella, que le ofreció disculpas al Presidente por el desaire de la nieta... es lo típico, los hijos de los ricachones muchos votaron por Boric, y esta debe ser simpatizante del deconstruccionismo marxista, debe ser simpatizante de los desvaríos de la constituyente, entonces no encontró nada mejor, en un acto cobarde, antiestético y antiético, de mojarle la cabeza al Presidente”, comenzó a decir Cordero en su programa “Sentido Común”, en la radio El Conquistador.

Seguido, reflexionó sobre el hecho con más profundidad: “Yo, como preocupada de la conducta humana, me llamó profundamente la atención, y debo decir que me molestó, que nadie ayudó al Presidente”.

“El Presidente no tienen quién lo ayude y defienda. Nadie hizo una especie de pared humana, todos impávidos. Qué manera de ser corredizos y ladinos. ¿Piñera no se merece un poquito de respeto y consideración por ser un ser humano? ¿Nadie? No lo puedo creer”, agregó.

Finalmente, enfatizó en que “sinceramente me llamó muchísimo la atención y vuelvo a pensar que yo creo que en Chile llegaría el momento en que, a lo mejor, hay que pedirle exámenes mentales a las personas que acceden a los cargos, porque con esa frialdad e indiferencia...”.