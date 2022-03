Exnovia de acusado de violación grupal en Argentina: “Exsuegra vos no me creías, la respuesta llegó sola”

Nuevos antecedentes han surgido en los últimos días luego del estremecedor caso de violación grupal en contra de una joven de 20 años en Buenos Aires, Argentina, y que ha conmocionado a la opinión pública no solamente del vecino país.

Ahora, una ex novia de uno de los imputados en el caso, identificada como Stef González, hizo uso de su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje directo a su ex suegra, madre del acusado, según dio cuenta el medio TN.

Si bien no se especifica de quien habla, la joven publicó un mensaje directo: “Exsuegra vos no me creías, la respuesta llegó sola. El violento de tu hijo está escrachado (funado) en todos lados”.

La madre de Tomás Domínguez aseguró que “es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos”. 👇https://t.co/M5pZ6DWGHX — Publimetro (@PublimetroChile) March 4, 2022

Habló otra víctima de uno de los acusados

Pero no ha sido la única persona que ha entregado testimonios en contra de los acusados. Otra joven aseguró haber sido abusada anteriormente por Ignacio Retondo, uno de los acusados.

“No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es violador, un perverso, lo va a ser siempre”, señaló la joven quien dijo “no me puedo quedar más callada” tras haber sido abusada hace seis años.

“Ahora tengo 21 años, pero cuando tenía 14 Ignacio Retondo abusó de mí, claramente sin mi consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga”, comenzó diciendo la joven.

“Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”, apuntó.

“Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015. Él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería... Yo era muy chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”, agregó.

“Me sorprendió que hayan sido seis, la manera en la que pasó, lo que esta chica debe estar sufriendo, eso me partió al medio y decidí no callar más”, sentenció.