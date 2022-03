Madre de uno de los jóvenes acusados de violación grupal en Argentina: “Estoy muerta en vida”

Un desgarrador relato entregó Jorgelina, la madre de Tomás Domínguez, uno de los jóvenes acusados de una violación grupal en Buenos Aires que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos días.

De acuerdo al testimonio de la mujer revelado por Clarín, su hijo habría conocido al resto de los acusados la noche anterior, la misma en la que habló por última vez con ella.

En esa conversación, Jorgelina señaló que el domingo por la noche su hijo le contó que estaba en un “after” y que más tarde se iría a una plaza, y de ahí no supo más de él.

Una testigo relató crudos detalles del caso de violación grupal en Buenos Aires. "Arrastraban a la chica de los pelos y los brazo", señaló.👇https://t.co/EJvsj2y0EM — Publimetro Perú (@Publimetrope) March 3, 2022

“Por lo que me contó mi sobrino para mí se conocieron esa noche y como hacen los chicos ahora ‘pintaron tomarse una cerveza después’. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía”, contó la mujer.

Respecto a cómo se siente tras la grave acusación, la madre del imputado señaló que “no lo puedo ni defender porque no se lo que pasó. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”.

En esa línea, la mujer indicó que tiene miedo de salir a la calle tras lo sucedido, porque “pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches (denuncias en redes sociales) con su nombre. No sabemos como seguir”.