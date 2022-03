Servicio Médico Legal revisará verdaderas patologías que afectan a Rodrigo Rojas Vade

El Servicio Médico Legal (SML) analizará las fichas médicas del convencional Rodrigo Rojas Vade, en el marco de la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza en su contra por los presuntos delitos de perjurio y estafa.

Recordemos que la mesa directiva de la Convención acudió ante el Ministerio Público después de que Rojas Vade confesara que no padecía el cáncer linfático que le ayudó a promocionar su candidatura.

Entonces, la Fiscalía inició una investigación que ha incluido declaraciones de convencionales y del entorno del representante del Distrito 13, además de la entrega de datos bancarios y médicos.

En tanto, el abogado del ex-Lista del Pueblo, Tomás Martínez, reveló en septiembre del año pasado que su representado padeció sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet,

En base a dichos antecedentes, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago autorizó que el SML pueda revisar las fichas médicas de Rojas Vade, provenientes de la Clínica Bupa y la Clínica Alemana.

El objetivo será determinar si las patologías le impiden desarrollar “una vida normal”, lo que sería fundamental para la Fiscalía respecto a una eventual formalización del caso.

Según reveló Emol, la pareja de Rojas Vade aseguró que “recién me vine a enterar de sus reales patologías unos dos días antes de que él diera a conocer que su enfermedad real no era cáncer. En la actualidad Rodrigo padece una enfermedad llamada púrpura (trombocitopenia inmunitaria), Behcet y sífilis, sin embargo ignoro si esta última aún se encuentra activa”.

Además, el testigo aseguró que no asistía a las sesiones de los supuestos tratamientos de leucemia del constituyente. “Siempre iba solo, nunca fue acompañado por un familiar, a lo más yo lo llevaba hasta el centro asistencial y luego me retiraba. (...) Sin embargo, sí lo acompañé en aquellos casos de urgencia hasta los centros asistenciales por algunas complicaciones médicas”, consignó.

“Respecto de su tratamiento médico y de cómo él costeó esos gastos, puedo señalar que lo ha hecho él, con sus propios recursos. Además entiendo que parte de esos costos han sido amortiguados por un seguro de la Clínica Alemana, asociadas a su plan de salud”, complementó.

“Él nunca me ha pedido plata directamente, sino que he sido yo, por iniciativa propia y, entendiendo el rol de nuestra relación, he asumido algunos gastos extras, pero nunca relacionados con sus tratamientos”, añadió.

Sobre eventuales rifas y recaudaciones, la pareja afirmó que solo conoce un evento realizado en 2020 donde se logró una cantidad “aproximada de unos 12 a 13 millones de pesos, según lo señalado por el propio Rodrigo”.