Apoderada denuncia discriminación en establecimiento de San Miguel: “Este colegio no es para niños como su hijo”

Alejandra Morales es el nombre del apoderado que se encuentra denunciando al Colegio Particular Hansel y Gretel, ubicado en la comuna de San Miguel, por discriminación hacia su hijo, quien presenta diagnóstico psiquiátrico.

La “funa” fue a través de su cuenta personal de Twitter, en donde compartió la historia: “Quiero denunciar públicamente que en @colegiohyg mi hijo fue discriminado. La encargada de convivencia me dijo: “este colegio no es para niños como su hijo, porque su hijo no es NORMAL” la directora estaba presente y no dijo nada”.

En la misma publicación etiquetó a diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación y la Municipalidad de San Miguel.

“Colegio Particular Hansel y Gretel, ubicado en San Miguel discriminó a mi hijo que presenta un diagnóstico médico psiquiátrico, tratándolo de niño no normal”, escribió en otro tweet.

La mujer ha recibido apoyo de los usuarios en redes sociales, los cuales han dicho que “gente así en la educación debería retirarse”, “desgraciadamente este es el día a día en las familias con hijos neurodivergentes. Tenemos colegios llenos de ignorancia”, entre otros comentarios.