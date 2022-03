Desvinculan a funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo acusados de participar en violación grupal

La Municipalidad de Coquimbo anunció la desvinculación de dos de sus funcionarios luego de que fueran acusados de participar en una violación grupal a una mujer en La Pampilla en 2017.

El delito fue dado a conocer por la propia víctima a través de redes sociales, luego de armarse de valor para hacer público su caso a raíz de un hecho similar ocurrido en Argentina. Y a esta denuncia original, se sumaron tres mujeres más asegurando ser abusadas por el mismo grupo de hombres.

“Yo hago la denuncia a partir de los ocurrido en Palermo y de inmediato me identifico y me pregunto ¿por qué estas personas están impunes? ¿por qué andan en la calle como si no hubiera pasado nada?”, dijo la víctima a la radio local Guayacán.

Dentro de la funa, la mujer apuntó a dos funcionarios del municipio de Coquimbo como participantes del abuso sexual. Ante la acusación, la casa consistorial del balneario decidió desvincular a los acusados, además de anunciar apoyo legal y psicológico a la víctima.

“Ante la reciente denuncia por el presunto delito de violación que involucra a dos funcionarios de nuestro municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y no toleraremos hechos tan repudiables. Estaremos del lado de las víctimas”, escribió la municipalidad en su cuenta de Twitter.

Por su lado, el alcalde de la comuna, Alí Manouchehri, condenó los hechos y aseguró que “nuestro compromiso irrestricto con la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer”.

Es por esto que aplicaron la “desvinculación inmediata de los funcionarios municipales involucrados en estos graves hechos”.

Esta no será la única medida, ya que la Directora del Departamento de la Mujer de la Municipalidad de Coquimbo, Carla Fibla, explicó que “nosotros hemos recibido los antecedentes a través de redes sociales y durante el día de hoy hemos estado acompañando a una persona con la que ya tuvimos el contacto y realizamos las asesorías correspondientes, para ser presentadas en la Fiscalía a primera hora”.

“Tenemos una unidad específica, donde están las psicólogas, asistentes sociales y la parte jurídica para brindar el apoyo técnico y las herramientas necesarias para que las personas se sientan acompañadas para así requerirlo”, señaló la encargada de dicho departamento.

“Es importante mencionar que, ante estos hechos de mayor connotación social, existen otras instituciones especializadas para brindar el apoyo, sin embargo, como municipio no podemos quedar ajenos y estamos con toda la disposición de poder acoger todas las denuncias de la ciudadanía”, finalizó.