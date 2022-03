Actor ucraniano Pasha Lee muere en bombardeo ruso

Pasha Lee, de 33 años, conocido por su trabajo de actuación, presentación y doblaje de voz, fue asesinado en Irpin, Ucrania, cuando la ciudad estaba ocupada. El famoso artista Pasha Lee murió mientras servía en el ejército ucraniano este fin de semana, cayendo a manos de los ocupantes rusos que bombardeaban la ciudad de Irpin con proyectiles de mortero, según el Festival Internacional de Cine de Odesa, que confirmó la noticia de su fallecimiento.

Su última foto, etiquetada en Irpen hace dos días, fue subtitulada: “Durante las últimas 48 horas, existe la oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos bombardean, y estamos sonriendo, porque nos las arreglaremos”.

La noticia causó impactó en la comunidad artística en el mundo.

“Quien quiera ayudar, o pueda dar como voluntario, venga a la organización mundial”. — Escribió hace poco el actor ucraniano

Entre su legado cinematográfico están papeles en Shtolnya, Shadows of Unforgotten Ancestors, Zvychayna Sprava, The Fight Rules, Meeting of Classmates, entre otros.

¿Cómo entretener a tu mascota en casa?

También realizó trabajos comerciales y de televisión, así como doblaje en cintas como El Rey León y Hobbit.

“Hacemos un llamado a la comunidad mundial para que ayude a Ucrania en la lucha contra Rusia y detenga la guerra. Le instamos a que cierre el cielo sobre Ucrania de inmediato y continúe boicoteando el cine ruso”, fueron parte de los comentarios en las rede sociales.