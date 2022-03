“Manden un repartidor blanco, no me gustan los negros”: El insólito pedido de un sujeto que indignó a una panadería

En Brasil, rechazo generó la viralización de la solicitud de un cliente que realizó un pedido a través de una aplicación de delivery.

Según rescata Crónica, el hecho ocurrió en una panadería de Goiânia, donde el cliente pidió lo siguiente en su orden: “Por favor, envíe un repartidor blanco, no me gustan los negros ni los marrones. Venga rápido”.

El hecho causó indignación dentro del local, que si bien no lograron identificar al usuario, si hicieron el reporte a la aplicación, en este caso, iFood.

“Recibimos esta solicitud el jueves. Completamente vergonzoso e inhumano. Estaba tan desconcertada que incluso le pedí disculpas al motociclista cuando vino a recoger la solicitud”, señaló la dueña del negocio.

La locataria relató que el repartidor volvió al local para contar lo ocurrido tras la entrega.

“Él vino a decir que dijeron que el pedido era de ellos, pero que no habían escrito ese mensaje. Parece que uno dijo que era el marido y luego dijo que no. No lo explicaron bien”, añadió.

Desde la aplicación condenaron lo ocurrido, e informaron que iniciarán una investigación para tomar las medidas necesarias, e incluso, no descartaron el cierre de la cuenta del cliente.