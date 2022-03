“Me pidieron borrar el video”: Madre denuncia golpiza contra su hija y nula respuesta del colegio

A través de redes sociales, se ha viralizado un registro de un violento episodio de bullying al interior de un colegio.

Según rescata Meganoticias, se trata de la agresión a una escolar de séptimo básico en la Escuela Andrés Alcázar de Laja, en la región del Biobío.

En el video se puede ver a escolares que aparentemente estaban en horario de recreo, cuando una menor le propina golpes, mientras la víctima pedí ayuda entre gritos y llanto.

Los demás estudiantes no interfirieron hasta que llegaron adultos a separar a las menores.

En conversación con Mucho Gusto, la madre de la estudiante agredida acusa falta de sanciones por parte del establecimiento hacia la otra menor, añadiendo que en otros casos similares, no se han hecho responsables.

“Yo hablé con el colegio y dijo que no se le podía hacer nada a la niña, porque ella había firmado un compromiso que no le iba a volver a pegar, supuestamente. El colegio no fue capaz de llamarme que le habían pegado a mi hija, nadie me llamó, solo mi hija”, señaló la mujer.

Incluso, la denunciante asegura que el colegio “le pidió borrar el video”.

“Esto no es de ahora, hay muchas mamás que le ha pasado en el centro básico y no han sido capaz de hacer lo que yo hice, hay un niño que lo mataron a puras patadas y el colegio se lavó las manos”, añadió.