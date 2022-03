PDI investiga eventual asesinato de adulta mayor en La Pintana: había cobrado bonos y pensión en el banco

Una mujer de 84 años fue hallada muerta al interior de su domicilio particular en La Pintana, región Metropolitana.

Según informaron familiares de la víctima, existen serias sospechas de que se trataría de un asesinato para sustraer dinero recientemente girado desde el banco. El hecho quedó al descubierto en una vivienda de la calle Rubén Darío.

Según declaró a radio ADN Sandra Carrasco, sobrina de la víctima, la mujer fue vista por última vez el viernes. Carrasco manifestó su sospecha de que la muerte fue producto de un robo, ya que había retirado recientemente una suma de dinero desde el banco, cobrando su pensión y bonos del Estado, lo que bien pudo atraer a una persona al tanto de este hecho.

La sobrina de la víctima destacó la notable independencia de la mujer, que pese a su avanzada edad realizaba su vida de manera autónoma.

”Vi que estaba con candado la puerta, entonces pensé que no estaba. Como vi que estaba un poquito abierta, entré. Un vecino me dijo que vio a alguien saliendo de la casa como a las 4 AM. Tenía 84 años, pero era bien independiente: salía a comprar, a la feria, todo. Creo que entraron a robarle”, señaló la sobrina a radio ADN.

Efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra periciando el lugar para determinar la causa de la muerte de la mujer y, eventualmente, identificar al o los responsables del hecho.

Desde la PDI, la inspectora Paulina Tapia confirmó que “el examen externo realizado por el médico criminalista permitió establecer que mantenía lesiones atribuibles a terceras personas”.