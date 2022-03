Día de la Mujer: estas son las actividades para conmemorar un nuevo 8M

Este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en Chile hay una serie de marchas y actividades programadas.

Para Santiago, la marcha está convocada para las 17.30 horas en Plaza Baquedano, para avanzar hacia la Alameda, con un acto de cierre en las afueras del Metro Los Héroes.

Acá te presentamos las marchas programadas para este martes, convocadas por la Coordinadora Feminista 8M:

Curacaví (19:00 horas)

(19:00 horas) Plaza Baquedano en Santiago (17:30 horas)

en Santiago (17:30 horas) El Bosque: Claudio Arrau con pasaje Ravel (18:45 horas)

Claudio Arrau con pasaje Ravel (18:45 horas) Isla de Maipo: Plaza centro (19:00 horas)

Plaza centro (19:00 horas) Melipilla: Plaza de Armas (18:00 horas)

Plaza de Armas (18:00 horas) Paine: Plaza Baquedano (18:30 horas)

Plaza Baquedano (18:30 horas) San Bernardo: Colón con Eyzaguirre (18:00 horas)

Colón con Eyzaguirre (18:00 horas) Puente Alto: Elisa Correa (18:00 horas)

Elisa Correa (18:00 horas) Santiago: Parque Bustamante (16:30 horas)

Parque Bustamante (16:30 horas) Santiago: Parque de la Aviación (17:00 horas)

Parque de la Aviación (17:00 horas) Buin (18:00 horas)

(18:00 horas) Maipú: Plaza Maipú (18:00 horas)

Plaza Maipú (18:00 horas) Peñalolén: El Valle con Caracas, Lo Hermida (19:00 horas)

El Valle con Caracas, Lo Hermida (19:00 horas) Arica: salida desde Cementerio Municipal (17:00 horas)

salida desde Cementerio Municipal (17:00 horas) Caldera : Plaza Carlos Condell (19:00 horas)

: Plaza Carlos Condell (19:00 horas) Iquique: comienza en Liceo Politécnico (18:00 horas)

comienza en Liceo Politécnico (18:00 horas) Papudo: Plaza Villa Los Álamos (18:00 horas)

Plaza Villa Los Álamos (18:00 horas) San Antonio: Plaza de San Antonio (11:00 horas)

Plaza de San Antonio (11:00 horas) Quillota: Copa de Agua (18:00 horas)

Copa de Agua (18:00 horas) Valparaíso: Plaza Sotomayor (11:00 horas)

Plaza Sotomayor (11:00 horas) Rancagua : Iglesia la Merced (18:00 horas)

: Iglesia la Merced (18:00 horas) Rancagua: Plaza de ex Héroes Rancagua (18:00 horas)

Plaza de ex Héroes Rancagua (18:00 horas) Rengo (19:00 horas)

(19:00 horas) San Vicente de Tagua Tagua (19:00 horas)

(19:00 horas) Talca: Pentágono 8 oriente 2 sur (18:00 horas)

Pentágono 8 oriente 2 sur (18:00 horas) Cauquenes: Plaza de la ciudad (19:00 horas)

Plaza de la ciudad (19:00 horas) Concepción: (15:00 horas)

(15:00 horas) Angol: Plaza Bunster (18:00 horas)

Plaza Bunster (18:00 horas) Temuco: Plaza Janequeo (18:00 horas)

Plaza Janequeo (18:00 horas) Osorno (18:30 horas)

(18:30 horas) Punta Arenas: Diagonal Don Bosco (18:00 horas)

Diagonal Don Bosco (18:00 horas) Río Bueno: Plaza de Armas (19:00 horas)

Plaza de Armas (19:00 horas) Quillón: Plaza

Razones por las que este 8 de marzo no se felicita a “lo más bello de la creación”

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día para obsequiar flores o enviar imágenes en las que se celebra a “lo más hermoso y frágil” (léase con sarcasmo por si no se entienden las comillas) que hay en la tierra.

Este día internacional surge para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad. Es un día en el que se recuerda a las mujeres que en 1857 lucharon por mejores condiciones laborales en la industria textil en Nueva York, lucha que no ha terminado y que las mujeres seguimos librando día a día, en cada una de las esferas en las que nos movemos. La lucha no ha terminado y para muestra, un botón.

Violencia hacia las mujeres

Cifras presentadas por ONU Mujeres revelan que a nivel global 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020, de este aterrados número, el 58 por ciento fue asesinada a manos de su pareja o familiares.

Este mismo organismo estimó que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, el 30 por ciento la vivió a manos de alguien que no era su pareja.

En el informe “Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19″, los datos son contundentes, durante la pandemia por coronavirus las mujeres y las niñas han sido víctimas de una ola de violencia sin precedentes, el aislamiento registró un aumento en las llamadas de denuncias por casos de violencia doméstica.

ONU Mujeres destaca que al 200 millones de mujeres y niñas, de entre 15 y 49 años, han sido sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países donde se concentra esta práctica. Todavía hay países donde la mutilación genital femenina es casi universal; donde al menos 9 de cada 10 niñas y mujeres, de entre 15 y 49 años, han sido víctimas de esta práctica.