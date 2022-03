[VIDEO] “Me pongo en tu papel y no sé que haría”: La emoción de Mónica Pérez con caso de chileno que trata de salir de Ucrania

En medio de la invasión rusa a Ucrania, se ha conocido el caso de varios chilenos que están intentando escapar desde el país hacia otros puntos de Europa, e incluso, algunos buscando volver a Chile.

En medio de la cobertura realizada por T13, se conoció el caso de Rodrigo Provoste, un chileno que se encuentra en Odesa, ciudad que ya está siendo asediada por las fuerzas rusas.

Provoste realiza un voluntariado cuidando niños huérfanos en el país y lleva varios intentos fallidos tratando de salir de Ucrania.

“Estoy empacando mis cositas. En realidad, tengo que echar mis galletas para el viaje, porque no sé cuanto tiempo voy a permanecer en la frontera (...) la situación es muy lamentable”, señaló en un video.

Luego, los periodistas de T13, Ramón Ulloa, Mónica Pérez y Carlos Zárate establecieron un contacto en directo con Provoste, en donde se veía que está iluminado solo con velas, ya que no contaba con electricidad.

Captura: T13 en vivo

“La situación para nosotros es incierta. No sabemos cuándo va a empezar (el bombardeo). Ya estamos con la mentalidad de que pronto esto va a suceder y tenemos que estar preparados y refugiarnos en caso de un ataque extremo. Tenemos que estar alerta”, relató el chileno.

Provoste fue consultado por los niños con los cuales trabajaba, añadiendo que muchos de ellos ya se habían ido a Moldavia hace tres días y que tiene contacto con ellos.

“Me dicen que ya pueden caminar por la calle libremente, ya no está ese estrés, ya no se tapan sus oídos (...) se ven más relajados y hay un ambiente mejor”, añadió el voluntario chileno.

Tras el relato de Provoste, Mónica Pérez intervino y se mostró visiblemente emocionada con el relato.

Captura: T13 en vivo

“Es realmente conmovedor tu testimonio. No sé si sirva de algo, pero de acá te mandamos todo el cariño del mundo, porque... da pena verte solo... sin luz, sin... no sé... es realmente desesperante, me pongo en tu papel y no sé qué haría la verdad”, manifestó visiblemente emocionada la periodista de Canal 13.

“Tú te sacrificaste por esos niños, te quedaste ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué sientes? ¿Cómo ayudarte?”, preguntó la comunicadora.

Fue ahí que Provoste manifestó sentir impotencia por la situación, ya que los primeros en sufrir las consecuencias son los niños y porque Ucrania se estaba levantando tras otros conflictos bélicos anteriores.

“Me duele tanto el corazón, me afecta mucho y por esa razón no quise irme, porque quería estar con los niños pase lo que pase (...) Durante la mañana no tenía más opción de irme, pero desafortunadamente sonaron las sirenas y no me pude ir (...) yo creo que no voy a poder salir”, añadió.