Mónica Godoy recordó traumáticos episodios personales de acoso sexual en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Mónica Godoy se unió este martes 8 de marzo a las manifestaciones de las mujeres por el Día Internacional de la Mujer revelando en sus redes sociales una serie de traumáticos episodios personales de acoso sexual que sufrió durante su adolescencia.

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz publicó una serie de tres gráficas con frases relativas a los actos de acoso y violencia sexual de las cuales miles de mujeres han sido víctimas y que en innumerables casos les han causado incluso desenlaces fatales.

¡Nos hemos acostumbrado a algo que no es normal! ¡Y que no queremos para nuestras hijas, nietas, ni para ninguna otra adolescente ni otra mujer en el mundo! Cuando eso cambie y muchas otras cosas más, deséennos feliz día de la mujer. — Mónica Godoy

El desahogo de Mónica Godoy

“Me gustaría volver a casa de noche y no sentir miedo”, “cuando nos violan todavía hay gente que nos pregunta si estamos seguras de haber dejado claro que no queríamos” y “una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual”, fueron las frases de las ilustraciones con las que Godoy publicó su testimonio como una más de las víctimas de violencia de género.

“Lamentablemente no conozco a ninguna mujer que no se identifique con alguna de estas afirmaciones. En lo personal, no poder sentirme segura volviendo sola de noche a mi casa ha sido algo que me ha acompañado desde la adolescencia. Y creo que a la gran mayoría”, inició la actriz, quien en un extenso texto profundizó en sus sentimientos respecto de las heridas que dichos actos le dejaron en su memoria.

“Miedo de subir a un taxi sola, miedo de quedarse sola en una discoteca, miedo a caminar de noche algunas cuadras, incluso con amigas, etcétera. Recuerdo que cuando volvía del colegio caminando a mi casa, plena luz del día, me aparecieron muchas veces detrás de un árbol o siguiéndome, hombres mostrándome sus genitales, masturbándose o haciendo movimientos obscenos y con miradas libidinosas. ¡Terror! (Desde los 12 hasta los 17 años). Para qué hablar de los toqueteos en las micros. ¿Por qué?”, se cuestionó Godoy.

“Conversaciones con mi mamá al respecto. No una, ni dos. ¡Mil veces! ‘Siempre atenta, no te quedes sola con hombres, siempre con una amiga’. Y muchos consejos de cómo defenderme si alguien me agredía sexualmente. Miedo. De abuelas, madres y niñas. ¿Por qué?”, prosiguió la figura televisiva, quien enfatizó que los saludos para las mujeres en este día deberían llegar una vez que la sociedad deje de normalizar estos actos abusivos.

“¡Nos hemos acostumbrado a algo que no es normal! ¡Y que no queremos para nuestras hijas, nietas, ni para ninguna otra adolescente ni otra mujer en el mundo! Cuando eso cambie y muchas otras cosas más, deséennos feliz día de la mujer. Nunca más regalaremos la comodidad de nuestro silencio. Nunca más. Por nosotras, por las que se fueron, por las que están y por las que vendrán”, finalizó.