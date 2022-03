“Tengo que empezar de a poco a recuperar mi vida”: el relato de Romina Sáez tras denunciar brutal golpiza

Impacto causó la denuncia de una brutal agresión que recibió Romina Sáez, la cual fue dada a conocer por su madre Margarita en el programa de La Red, Hola Chile.

Según el relato de su madre, Romina Sáez, exparticipante del programa, fue violentamente atacada con un bate y quedó con 40 hematomas.👇https://t.co/owYH7setYU — Publimetro (@PublimetroChile) March 7, 2022

Y este martes la abogada, quien es recordada por su participación en Mekano, dio a conocer más detalles en contacto con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana.

Al respecto, Sáez indicó con dificultades para expresarse que el hecho ocurrió el viernes en la tarde, cerca de las 16:30 horas.

El relato de Romina Saéz

Tras ser consultada por Monserrat Álvarez si se encontraba hospitalizada en ese momento, la abogada señaló que “no, si todo fue raro. A mí me llevaron detenida”.

“Yo pasé primero a un lugar, no me acuerdo mucho del lugar, pero era como un SAMU y después al hospital Barros Luco”, señaló.

Luego de su respuesta, la animadora del matinal le preguntó si se sentía en condiciones de conversar con el espacio.

“Si, si tengo que empezar de a poco a recuperar mi vida. Mi cara se que va a demorar, pero tengo que empezar ya a tratar de avanzar. No puedo quedarme porque un hombre me pegó, quedarme así”, afirmó Sáez.

La abogada señaló además que la llevaron al hospital “porque yo tuve un paro en la ambulancia. Me cortaron ahí la ropa y me pasaron la bata del Barros Luco porque me iban a intubar porque no podía respirar bien por la nariz”.

“Ella incluso al final sacó un bate y perseguía a la gente que quería ayudarme”, expresó.

Tras esto, desde el matinal prefirieron poner fin al contacto debido al estado en que se encontraba Sáez.

“Vamos a dejar hasta aquí el tema porque realmente no sabemos en qué condiciones está Romina, entendemos que debe estar con hartos medicamentos, seguramente por su inflamación, por sus dolores, por lo tanto es mejor que descanse y que lo dejemos hasta acá”, expresó Julio César Rodríguez.

En tanto, Monserrat Álvarez señaló que fue “una conversación cortita, porque tenemos el cuidado también de no exponer tanto su situación, está en un estado súper delicado”.

“Así que le agradecemos que ella haya querido conversar con nosotros, pero también entendemos que el reposo en esta situación, el recuperarse es súper importante”, concluyó.