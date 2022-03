Llegó la hora de decir adiós: Piñera despide a subsecretario Galli al ritmo de Creedence

“Someone told me long ago, there´s a calm before the storm,I know; it´s been comin´ for some time. When it´s over, so they say, it´ll rain a sunny day,I know; shinin´ down like water”...para quienes no la conocen es el inicio de “Have you ever seen the rain”, interpretada por Creedence Clearwater Revival.

¿Y por qué la mencionamos? bueno, porque esa fue la musicalización que colocó el mismo Presidente Sebastián Piñera, en su Instagram, a la despedida del subsecretario Juan Francisco Galli, quien deja primero el cargo, antes del 11 de marzo.

Ex subsecretario del interior Juan Galli se retira del Palacio de La Moneda 09/03/2022 Santiago, 9 de marzo de 2022. El ahora ex subsecretario del interior, Juan Galli, se retira del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile (DRAGOMIR YANKOVIC/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE)

“Por toda su entrega, por estos años de servicio público dedicado e incondicional, por colaborar en un traspaso de mando transparente y democrático, como los chilenos se merecen, ¡gracias!”, escribió el Mandatario.

“Alguien me dijo hace mucho tiempo, que hay calma antes de la tormenta. Yo sé, ha sido por algún tiempo. Cuando se termina, entonces ellos dicen que lloverá en un día soleado, yo sé, brillando bajo el agua”, es la traducción del tema elegido por el Mandatario.

Despedido con un pasillo de aplausos y con su mochila al hombro, Galli emprendió camino hacia la salida de La Moneda, sin antes dar escuetas declaraciones a los medios de prensa.

”Muy agradecido por el trabajo. Hicimos una entrega. Desearle lo mejor a los que vienen. Aquí los que estamos por el servicio público, estamos por vocación, y espero que sea lo mejor para Chile”, comentó el ahora exsubsecretario.

Finalmente, aseguró que está “esperando el cambio de mando del viernes”. No se fue tampoco sin despedirse de los periodistas que habitualmente cubren el palacio de Gobierno. “Que estén muy bien. Muchas gracias por todo a ustedes”, les dijo.