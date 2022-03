Machi Linconao paró en seco a Teresa Marinovic: “Deja de hablar leseras”

En medio de su intervención en la sesión del Pleno de este jueves, la machi Francisca Linconao paró en seco a su par Teresa Marinovic, luego de que esta dijera que la representante mapuche se “abraza con los comunistas”.

“Así como dice la Teresa Marinovic, que nosotros nos abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera. Yo no tengo jefe ni patrón aquí que me diga puede hacer una cosa, o no puede hacer”, sostuvo la convencional.

Y agregó: “Deja de hablar leseras señora Marinovic”.

La respuesta de Marinovic a Linconao

Como fue aludida directamente, Teresa Marinovic pudo responder de inmediato a la machi, indicando que ella “respeta plenamente” el derecho que esta tiene para abrazar a quien quiera.

“No entiendo ese abrazo como una relación superior subalterno, sino simplemente como señal de alianza, que es lo que dije en mi discurso”, sostuvo.