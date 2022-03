“Él nunca deja solo”: Cecilia Pérez destacó la importancia que tuvo Sebastián Piñera en su gestión de Gobierno

Cecilia Pérez, ministra saliente de Deportes, fue una de las invitadas anoche en el programa “Las caras de La Moneda” de Canal 13, y en el estelar conducido por Don Francisco salió en defensa de las críticas que ha recibido el presidente Sebastián Piñera durante su gestión.

Boric se sacó la foto oficial con la banda simbólica que le regaló un grupo de mujeres del sindicato textil.👇https://t.co/q8Xr6D1Ym2 — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

Pérez, quien estuvo en el estudio de Canal 13 junto a la jefa de la cartera de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, durante la entrevista que Mario Kreutzberger le realizó a Piñera, fue enfática en destacar las virtudes del empresario luego de la pregunta “¿qué rasgos positivos y negativos tiene el Presidente?”, hecha por el conductor.

La admiración de Pérez

“¿Positivo? Es un hombre con mucho sentido del humor. Muchas veces me da risa cómo la gente parte siempre del prejuicio y no se forma su propio juicio. Al Presidente se le han formado muchos prejuicios. Las y los que lo conocemos, lo defendemos como si fuera parte de nuestra familia. Y no solamente él, sino que también nuestra querida Primera Dama, las chiquillas, los chiquillos y la familia, que son sus hijos y sus nietas”, explicó la abogada.

“Pero una una vergüenza. Hay cosas que a mi me dan vergüenza, como esa”, reveló Morel👇https://t.co/lUpRNxb1FC — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

“Son una familia que uno defiende como si fuera propia, porque de repente encuentro tan injusta la crítica. El Presidente es un hombre con un gran sentido del humor, después con una lealtad que a uno la emociona e inspira”, insistió, al paso que reflexionó respecto de la lealtad, que a su juicio, destaca en el mandatario.

“Él nunca deja solo. Cuando me tocó ser vocera y yo venía recién incorporándome al comité político, a mí me decían que yo iba a ser 24/7, pero jamás he sido 24/7, porque este hombre me enseñó que primero está la familia”, reconoció la autoridad de Gobierno, quien agradeció en pantalla la convicción de Piñera respecto de la importancia de la familia en todo ámbito de la vida.

“Si un ministro o ministra tiene su familia bien, va a poder servir mejor a Chile”, finalizó.