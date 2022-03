“Las Caras de La Moneda”: Piñera contó desconocida anécdota que vivió con la Reina Isabel II

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de “Las Caras de La Moneda”, programa conducido por Don Francisco y que contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, a menos de 24 horas que deje el mandato para entregárselo al Presidente electo, Gabriel Boric.

En medio del programa, Don Francisco presentó un compilado de “Piñericosas” abordando “chascarros” tanto de su primer mandato como el segundo.

Tanto el mandatario, como su esposa, Cecilia Morel, coinciden en que una de las “Piñericosas” más conocidas, fue el papel de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, el cual el mismo Piñera se encargó de mostrarlo cada vez que iba de visita a otro país.

Fue ahí que se viralizó un momento en que Morel le dijo a Piñera “No lo muestres”, cuando estaba mostrando el papel de los mineros en un punto de prensa.

El mandatario relató que después de aquella vez, dejó de mostrar el papel para “no molestar a Cecilia” y en ese ámbito, relató una curiosa anécdota en una visita a la Reina Isabel de Inglaterra.

“Poco después que me dijo ‘no muestres el papel’, fuimos a ver a la Reina de Inglaterra (...) llegamos y lo primero que me dijo la Reina Isabel fue ‘muéstrame el papelito’. Yo le dije, no puedo, porque mi mujer me lo prohíbe”, señaló Piñera, sacando risas a Cecilia Morel.

“Yo soy la reina, muéstremelo, me dijo”, añadió el mandatario, sacando risas entre los presentes.