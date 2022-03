Mamá de Gabriel Boric sobre Irina Karamanos: “Ella no es sumisa y para mí, que soy una mujer rebelde, eso es importante”

Solamente unos minutos antes de que se concretara el cambio de mando, María Soledad Font, madre del presidente Gabriel Boric, fue entrevistada por un canal de televisión en donde habló sobre la personalidad de la Primera Dama, Irina Karamanos.

“Siento emociones que estoy viviendo con humildad, estoy aceptando lo que él y todo Chile eligió”, le comenzó a decir al periodista de CHV.

“Todos queremos un Chile mejor, unido, más igualitario y yo creo que él es un elemento que puede potenciar y lograr. Gabriel tiene el poder de convocar y es un hombre bueno, esas son bases para lograr lo que queremos, para lograr la unidad”, agregó.

En la misma línea, le preguntaron sobre su pareja de su hijo, Irina Karamanos, y comentó que: “Lo que ella piense o diga yo lo encuentro maravilloso, es una mujer que yo admiro (...) La adoro en todo sentido”.

“Ella no es sumisa y para mí, que soy una mujer rebelde, eso es importante. Tengo claro de que ella no va a permitir lo que no le guste”, finalizó, y se recalcó que el próximo gobierno será feminista.