Profesor persiguió a motochorros que lo asaltaron y descubrió que uno de ellos era su alumno

En Tucumán, Argentina un profesor fue asaltado por motochorros a la salida de un colegio, e indignado con la situación, decidió seguir a los antisociales para intentar recuperar sus pertenencias.

Según rescata Crónica, el hecho ocurrió el pasado viernes, cuando Julio Ferreri se retiraba del trabajo cuando dos motochorros intentaron robarle su celular y mochila.

El docente se resistió al asalto y fue apuntado con un arma dos veces, situación en la que se percató que uno de los asaltantes era uno de sus estudiantes.

Los jóvenes arrancaron y el docente los siguió a bordo de su vehículo.

Gracias a ayuda de vecinos, Ferreri pudo atrapar a los asaltantes, para luego recuperar sus pertenencias.

“Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis exalumnos. Automáticamente, lo reconocí, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años. Sentía que en algún momento me iba a reconocer. Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me dijo ´no me haga nada profe´ y tiró el celular”, señaló el profesor.

El docente relató que tras registrarse el suceso, su exalumno le escribió un mensaje para pedirle disculpas: “Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón. El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”, aseguró.

Hay que hacernos cargos de la sociedad con respecto a los consumos problemáticos. El estado tiene que ayudar, principalmente los medios de comunicación porque no llega un mensaje de concientización a los jóvenes. El consumo es problemático y causa a jóvenes y adultos que hagan cualquier cosa. El alcohol está naturalizado y es el primer paso para las adicciones”, añadió Ferreri.

Finalmente, el docente señaló que “me quedan las ganas de seguir trabajando en esta problemática y que no se estigmatice a los jóvenes que por situaciones vulnerables llegan a esta situación. No conozco ningún programa que hable de adicciones, ni por parte de medios de comunicación, empresas privadas, y el Estado”