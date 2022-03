“Fue un error de gráfica”: Minsal y Educación del Gobierno de Piñera aclaran que no aprobaron clases presenciales voluntarias

Este sábado exfuncionarios de los ministerios de Salud y Educación debieron salir a aclarar que la presencialidad a clases sigue siendo de carácter “obligatorio”, pese a que este sábado informaron a través de unas piezas gráficas que la asistencia pasaría a ser “voluntaria”.

El error lo dejó en evidencia el recientemente asumido ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien se manifestó sorprendido ante el inesperado cambio a horas de dejar el Gobierno el equipo ministerial del Presidente Sebastián Piñera.

“Yo deduzco que no hubo acuerdo, probablemente entre los ministros Paris (Salud) y Figueroa (Educación), porque el ministro Figueroa planteaba la presencialidad y ahora este plan Paso a Paso del Minsal dice otra cosa”, aseguró el nuevo jefe de la cartera de Educación.

“Los estudiantes y las estudiantes, la mayoría ya volvió (a clases). Sería muy riesgoso retrotraer una medida que ya está en funcionamiento, por tanto, lo que tenemos que hacer es revisar cuál es la razón de esta modificación del Plan Paso a Paso. No lo entendemos”, aseguró Ávila, quien añadió que “más que la obligatoriedad, que no es el conflicto, lo importante es cómo garantizamos una presencialidad total con medidas de seguridad, condiciones y herramientas”.

La respuesta del gabinete de Piñera

Frente al cuestionamiento de Ávila fue que la exsubsecretaria de Salud del anterior mandato, María Teresa Valenzuela, aclaró que tal medida nunca fue aprobada en el Plan Paso a Paso.

“Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica. Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue”, explicó Valenzuela a emol.com.

En la misma línea, la administración de Educación del exministro Figueroa, afirmó que nada fue cambiado respecto de la “obligatoriedad” de asistencia presencial a clases.

“De acuerdo a las resoluciones, no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconocemos. Lo que importa son las resoluciones”, finalizaron.