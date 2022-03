Rodrigo Rojas Vade dará su primera entrevista a Mónica Gónzalez tras revelarse su engaño

El próximo domingo 20 de marzo, “La Red” transmitirá la primera entrevista que ha dado Rodrigo Rojas Vade tras revelarse el engaño que montó en torno a la enfermedad que lo aquejaba.

El ya renunciado Convencional, como da cuenta un adelanto que compartió el citado medio, compartió sobre su situación con la periodista Mónica González.

Ya no luce igual que antes. Como se muestra en las imágenes, ahora deja ver sus canas y tiene las cejas definidas.

En el mismo adelanto, se muestra que el exrepresentante del distrito 13 reconoció: “Yo no niego que no haya manchado la constituyente, pero no soy el único”.

“Yo estoy preocupado de hacer mi mea culpa, de afrontar mis errores y dar la cara por ellos, y es lo que he tratado de hacer de ese 4 de septiembre en adelante”, agrega ante la consulta de la periodista.

La renuncia de Rojas Vade

La tarde de ayer viernes se conoció que vía un mail que envió a la presidenta de la Convención, Rodrigo Rojas Vade presentó formalmente su renuncia al órgano. Esto, luego de que se publicara en el Diario Oficial la ley que así se lo permite.

En el escrito, sostiene que “quizá no debí decir cuáles eran los diagnósticos y que me empezaran a preguntar para ofrecerme ayuda, pero ni siquiera yo tenía claro por qué cada cierto tiempo sangraba, me salían úlceras, vomitaba, tenía mareos, cefaleas y mi piel se llenaba de escaras”.

Asimismo, manifestó: “Entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber dicho que tenía esa enfermedad. Tuve miedo y vergüenza, fue un error muy grave”.

Consultado sobre la renuncia, su abogado Tomás Ramírez, aseguró a Publimetro que “su renuncia no influye en la investigación penal, pues son temas que van en paralelo”.

“Esa investigación no está formalizada”, agregó, añadiendo que Rodrigo Rojas Vade “no se encuentra con medidas cautelares”.