“La coalición está muerta”: El lapidario análisis de Mario Desbordes sobre Chile Vamos

Siguen las repercusiones tras la elección de la presidencia del Senado, donde Chile Vamos se dividió. Mientras la UDI y Evópoli pactaron con fuerzas de izquierda, RN denunció que los dejaron a un lado.

La situación gatilló que Manuel José Ossandón advirtiera que el bloque ya estaba completamente quebrado y hoy el extimonel de la tienda, el exministro Mario Desbordes, sinceró que “la coalición está muerta”.

En conversación con CNN, Desbordes sostuvo: “Lo que está pasando en el Senado sincera lo que está ocurriendo hace rato. La coalición está muerta, ya no hay coalición”.

“En la constituyente pasó algo similar. El grupo que lidera Marcela Cubillos intentó forzar posiciones muy duras y terminó dividiéndose lo que era Chile Vamos en dos y tres grupos. Entonces ahí ya tienes un ejemplo”, agregó.

Asimismo, agregó que en la primera vuelta, se vio a mucho parlamentario de la RN y la UDI “que se supone que tenían que apoyar a Sebastián Sichel, se cambiaron de caballo y dejaron botado al candidato”.

“Ahora tenemos esto del Senado y la UDI no va a permitir un presidente de RN, no quieren eso y han dado explicaciones burdas. Esto de que Elizalde puede defender el Senado ante la constituyente. Yo tengo buena relación con él, pero eso lo puede hacer desde cualquier lado, no necesita hacerlo desde la testera. ¿Es el Senado el que tiene que defender al Senado?”, continuó.

Por lo mismo, insistió en que esto “es un corolario de lo que viene pasando hace mucho rato. La coalición ya no existe y quizás esto sirva para que RN vea si tiene que seguir en una coalición como Chile Vamos. A lo mejor ese ya no es su domicilio y es algo a lo que tenemos que darle una vuelta”.