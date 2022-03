Rodrigo Sepúlveda y el uso de corbata: “No por como uno ande vestido lo voy a medir”

Esta mañana, en la edición matutina de Meganoticias, el periodsta Rodrigo Sepúlveda se refirió a la controversia que generó la decisión del nuevo Presidente Gabriel Boric y de parte de su equipo de gobierno de no utilizar corbata en la ceremonia de cambio de mando de este viernes.

El comunicador se tomó unos minutos para tocar un tema que para él “da lo mismo”, pero que aún así recibió muchos cuestionamientos.

“Sentí que se hablaba mucho de las corbatas, de los vestidos, de los trajes. Yo les voy a decir algo, por lo menos mi opinión. Yo respeto mucho a la gente que ocupa corbata y respeto mucho a la gente que no ocupa corbata. Cada uno, cada una en este país tiene todo el derecho de vestirse como quiera”, partió comentando.

El “Sepu” aseguró categórico que “no por como uno ande vestido, lo voy a medir. Las capacidades, en este caso puntual de subsecretario, subsecretaria, ministros, ministras, presidentes, presidentas, no puede pasar por si anda con una corbata linda, por si anda con chaqueta, con camisa, un vestido lindo, o el color”.

El periodista comentó la decisión del presidente y varios de sus ministros de no ocupar corbata para la ceremonia de...👇https://t.co/eHE83pIYz8 — Publimetro (@PublimetroChile) March 12, 2022

“Da lo mismo. En este país se tiene que terminar de evaluar a la gente por su forma. Lo que importa es la actitud, el trabajo, el profesionalismo, el afecto, el amor que ponga a lo que hace, si se cumple de metas”, agregó rotundo.

“Dejen que la gente sea libre. Yo me puedo vestir como yo quiera. Usted se puede vestir como usted quiera. Y no soy quien yo para evaluar como usted se vista. La ropa no marca tendencia respecto a tu capacidad, a tus valores, a tus pensamientos y a tus sentimientos”, concluyó el periodista.