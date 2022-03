Boric llamó a comunas y familias del sector oriente de la RM a regular uso del agua

La mañana de este lunes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la escasez hídrica que afecta a gran parte del país, haciendo un especial énfasis en las medidas que se deberán tomar eventualmente en la Región Metropolitana.

En su primera entrevista oficial en el cargo con la red de radios Archi, el mandatario afirmó que “acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humano, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro es el uso del agua”.

“Tenemos que mejorar el racionamiento de agua y terminar con la concentración de derechos de agua que existe en ciertos lugares, que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso”, detalló.

En esta línea, Boric advirtió que en la Región Metropolitana “tenemos un problema, en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis”.

Es por esto que hizo un llamado “en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posible, en particular en materia de riego, no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo”.

“Vi que la alcaldesa de Vitacura, Camilo Merino, había tomado ciertas medidas interesantes en esta materia y todas las buenas medidas, independiente de dónde vengan, las vamos a replicar”, finalizó.