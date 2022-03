Juan Pichún, vocero de la CAM: “Le vamos a hacer la guerra a las forestales y va a seguir así”

En la Coordinadora Arauco Malleco no hay expectativas sobre la visita de las nuevas autoridades a La Araucanía. Según comentó a Publimetro su vocero, Juan Pichún, no volverán “a creer en que van a tomar medidas porque vienen de visita”.

Como insistió, “cuando tengan una decisión firme, veremos si conversamos con ellos o no”.

¿Qué les parece el viaje de la ministra Izkia Siches a la Región?

— Nosotros no estamos siendo parte, no estamos invitados. Pero tampoco estamos desesperados por juntarnos con ella.

Ella ha dicho que le interesa reunirse con todos los actores. Si es que los llamaran ¿estarían disponibles?

— En este momento estamos evaluando si es que vamos a comunicarnos con ellos, toda vez que no hay ninguna garantía de que podamos poner nuestros puntos en debate. Vamos a hablar bajo los términos de autonomía y territorio. Además hemos pedido que haya observadores internacionales. Sin esas condiciones no estamos disponibles.

¿Esas condiciones las manifestaron formalmente?

— Lo hemos hecho públicamente. No nos hemos comunicado con nadie.

¿Le creen a las nuevas autoridades cuando dicen que buscan avanzar en medidas de reconocimiento y restitución efectivas?

— Es muy luego para evaluar lo que dicen. Pero ellos han sumado a sus filas a gente que ha tenido problemas y han sido parte de una creación de asuntos que van en contra de la causa Mapuche y contra dirigentes, como el subsecretario (Manuel Monsalve) que es muy cercano a (Mahmud) Aleuy, que fue el que inventó el Caso Huracán. Si ese es el sentido, no hablaríamos con gente que tiene las manos limpias y una posición imparcial.

El subsecretario no viajará con la ministra. Izkia Siches viajará con ministros sectoriales ¿Ella tampoco les parece que dé garantías?

— Nosotros apuntamos a que se reconozca a los dueños del territorio, y si ellos tienen los instrumentos jurídicos para resolver eso, bien. Si no, sería lo mismo que cualquier otro gobierno que ha venido a ofrecer el mar y el cielo al Wallmapu. Seguramente van a venir con la misma disposición de venir a ofrecer proyectos que en realidad no resuelven y no van a garantizar la paz en la región.

¿Les parecen los “símbolos” que dan como la rogativa en La Moneda o que hablen de Wallmapu?

— Para nosotros el simbolismo no nos representa demasiado, cuando en realidad no hay una postura firme en relación a qué hacer, por ejemplo, con las forestales. Pueden participar en todas las ceremonias que quieran pero si no tienen una postura firme con respecto a qué hacer con las empresas extractivistas que están destruyendo nuestro Wallmapu, no sirve, va a quedar en el puro simbolismo.

Quieren primero acciones concretas.

— Vamos a seguir evaluando, porque son cuatros años en que les toca administrar, por lo tanto, desesperance hoy porque llegan, no. No estamos desesperados. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Pero no queremos que ellos pongan los temas, y eso es lo que están haciendo. Todos los gobiernos han puesto sus temas y ellos son los que al final arman las mesas de diálogo y no ha habido ningún avance. Volver a creer en que van a tomar medidas porque vienen de visita, no. Cuando tengan una decisión firme, veremos si nos sentamos con ellos o no.

Ustedes reivindican la violencia en defensa del territorio ¿Van a mantener esa determinación?

— Hemos sido bien claros en nuestra posición como Coordinadora Arauco Malleco y con todas las comunidades que militan con nosotros. Nosotros le vamos a hacer la guerra a las forestales y va a seguir así. Mientras las forestales no se vayan del territorio, nuestros ORT (Órganos de Resistencia Territorial) van a seguir accionando.